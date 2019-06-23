Прямые трансляции, фуд-корты и концерты. Что происходит на фан-зонах в регионах Беларуси во время II Европейских игр?

Новости Беларуси. II Европейские игры проходят в Минске. Фан-зоны открыты не только в Минске, но и в регионах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как болеют в регионах Беларуси, репортаж Галины Буро.
За грандиозной церемонией открытия II Европейских игр следили все – от юга до севера, на востоке и на западе страны. Приобщиться к главному спортивному мультифоруму континента решили сотни белорусов и туристов. Им в помощь – 10 фан-зон в регионах.
«Хорошая фан-зона, вкусная еда и напитки». Что думают представители Франции о главной фан-зоне II Европейских игр
Например, в Гродно фан-зону разместили в самом сердце города – на площади Советской. И она сразу же стала самой модной точкой притяжения горожан и туристов. Ведь ничто так не объединяет абсолютно незнакомых людей, как общие эмоции и спортивный дух праздника.
Конечно, внимание приковано к сцене, где все 10 дней на большом экране будут транслировать Игры, а в перерывах – акции, мастер-классы, спортивные площадки и музыкальные подарки.
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Новости Беларуси. О бойцовских видах спорта поговорили с гостем программы «Неделя спорта». В студии – заслуженный мастер спорта СССР, член исполкома Международной федерации самбо Владимир Япринцев.
И дзюдо, и самбо – очень близкие виды спорта. Самбисты просто засыпают нас медалями, а вот дзюдоисты – пока нет.
Владимир Япринцев, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Я думаю, дело в конкуренции. Европейская конкуренция в дзюдо очень сильна. Большое значение имеет, что у нас, в самбо, разыгрывают только награды Европейских игр. В рамках Европейских игр проводят чемпионат Европы, который дает рейтинговые очки на попадание на Олимпийские игры.
Мы самых лучших по рейтингу восемь человек выставили, поэтому нам очень важно быть до конца собранными. Я думаю, что результат должен быть.
Как вы отметили, турнир по дзюдо имеет другой статус – статус чемпионата мира, он еще добавляет баллы к европейской квалификации. Может, именно это на ребят давит?
Владимир Япринцев:
В принципе, все находятся в одинаковых условиях.
Кстати, членство в Международном олимпийском комитете упростило вашу работу касательно самбистов?
Владимир Япринцев:
Конечно, я продвигаю все идеи, интересы команды нашей страны. Мне кажется, это получается.
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