новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Чтобы научиться защищать людей: парень без рук занимается боксом в одном из клубов Гродно

18.01.2017 - 22:38

Новости Беларуси. Герой нашего сюжета мечтает о серьезных соревнованиях и полноценной семье. А пока работает охранником в магазине и усиленно занимается боксом. Типичная, казалось бы, история, таких – сотни. Но не в этом случае.

В бойцовском клубе Гродно уже несколько месяцев тренируется 26-летний Денис Мещеряков.

Он бьет по груше исключительно ногами. О битве без рук и сюрпризе от Белорусской федерации бокса в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Мещеряков, посетитель бойцовского клуба города Гродно:
Моя мечта с детства – быть охранником. Я решил заниматься спортом и пришел в бойцовский клуб, чтобы научиться приемам и потом защищать людей.

Отсутствие рук Денис Мещеряков полностью компенсирует присутствием силы духа.

И даже в боксе, где, казалось бы, руки – основное оружие, парень смог доказать всем: он может бить стереотипы.

Денис Мещеряков:

Я уже привык, что у меня уже ноги, как руки. Я ногами пишу, раньше рисовал. Могу дома убрать что-нибудь, парень как бы хозяйственный.

А вот тренер по боксу, мастер спорта международного класса Антон Бекиш от идеи о боксе «без рук» поначалу, мягко говоря, опешил. Боевое искусство без крепкого кулака – как? Оказалось, невозможное все-таки возможно.

Антон Бекиш, тренер по боксу, мастер спорта международного класса:
Он приходит постоянно на тренировки, ни одной тренировки не пропускает. Если какие-то упражнения на руки, он плечами работает, корпусом. И отдельно я его потом ставлю со снарядом работать, он работает ногами. Я горжусь, что он у меня занимается.

Валерий Збуржинский, посетитель Бойцовского клуба города Гродно:
Однозначно можно назвать его борцом. Потому что у него есть воля. Не теряет надежды. Я бы сказал, что он из тех людей, которые не хотели бы, чтоб его жалели.

Спортом Денис увлекся еще до того, как пришел в бойцовский клуб.

Держит организм в тонусе, регулярно бегает. А теперь и мечта детства – бокс – помогает поддерживать спортивную форму.

Галина Буро, СТВ:
Чтоб вы понимали, эта боксерская груша весит 60 килограммов. Во время удара задействуются все группы мышц. Это битва на выносливость.

О гродненском парне, который мужественно преодолевает трудности, знают и в Белорусской федерации бокса. Здесь готовы поддержать Дениса в его начинаниях. Первый шаг – настоящая чемпионская форма в подарок.

Денис Соболевский, исполнительный директор Белорусской федерации бокса:
Хотим ему от имени Федерации вручить небольшой символический подарок. Это майка национальной команды Республики Беларусь по боксу, в которой наши спортсмены выходят выступать официальных мероприятиях: чемпионатах мира, чемпионатах Европы. В которой они защищают часть страны.

Все подарки будут переданы Денису. Возможно, это станет дополнительным стимулом для парня. А

на сегодня задача максимум: приобрести протезы и все-таки надеть профессиональные боксерские перчатки.

Чтобы научиться защищать людей: парень без рук занимается боксом в одном из клубов Гродно

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Не жена, а символ собранности»: поведение женщины во время ЧП покорило Интернет
«Не жена, а символ собранности»: поведение женщины во время ЧП покорило Интернет
Шторм уничтожил уникальное тысячелетнее дерево-туннель в Калифорнии
«Когда твой худший враг – это ковер»
Драка с ковром в Минске: у ролика почти миллион просмотров за три дня
Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов
Видеофакт: школьники и воспитанники детских садов в Германии выходят на уборку киндер-сюрпризов
Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог
Тысячи киндер-сюрпризов выбросило на берег немецкого острова Лангеог
Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус
Фотофакт: в Лондоне лошадь попыталась зайти в автобус
Двухлетний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода
Видеохит: 2-летний мальчик спас брата-близнеца из-под рухнувшего комода
Пользователи соцсетей ломают голову над исчезнувшими женскими ногами
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru