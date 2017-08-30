новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Две семьи из Гродно лишились автомобилей во время отдыха в Европе

30.08.2017 - 15:13

Новости Беларуси. Две семьи из Гродно лишились автомобилей после отдыха на море в Европе.

По информации УВД Гродненского облисполкома, у одной гродненской семьи был украден десятилетний BMW X5 – его угнали в Болгарии со стоянки возле отеля, которая не охранялась. Это произошло ночью.

Второй инцидент произошел в Черногории. У семьи угнали автомобиль Volkswagen Tiguan с парковки, которая не охранялась. В машине находились все документы, включая паспорта.

Оба транспортных средства находятся в международном розыске.

В начале 2017 года появилась информация, что в Гродно увеличивается число автомобильных преступлений.

Чаще всего они совершаются во дворах в темное время суток, а на утро владельцы едва узнают свою машину – здесь подробнее.

Фото: УВД Гродненского облисполкома. Изображение использовано в качестве иллюстрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале вХабаровске
В Хабаровске таксист заставил неоплативших пассажиров «умыться» зеленкой: проводится проверка
Фото: Rex Features
Фотофакт: британский водитель оставил взломщикам своей машины трогательное письмо
В Минске пенсионер-бесправник пытался доехать домой из деревни на машине без заднего колеса
В Минске пенсионер-бесправник пытался доехать домой из деревни на машине без заднего колеса
Механик из США из микроавтобуса 70-х годов сделал гоночный автомобиль, который ездит на боку
Механик из США из микроавтобуса 70-х годов сделал гоночный автомобиль, который ездит на боку
«Ваш номерной знак может обнаружиться»: ГАИ просит водителей не спешить восстанавливать автомобильные номера, смытые ливнем
«Ваш номерной знак может обнаружиться»: ГАИ просит водителей не спешить восстанавливать автомобильные номера, смытые ливнем
«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»
«Потребовал деньги назад и вернуть автомобиль. На что получил отказ»: СТО в Минске как станция технического обмана
Одни поворачивают со второй полосы, другие – с трамвайных путей: автоэксперт о странном перекрёстке на Коласа
Все новости по теме Автомобили
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru