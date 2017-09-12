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Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт

12.09.2017 - 09:51

Новости Беларуси. Кошка уже привыкла к гродненской жизни, ест с аппетитом и ужилась с хищниками-соседями, но от посетителей по-прежнему прячется, а журналистов не жалует, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Застать животное во внешнем вольере – большая удача.

А вот для съемочной группы СТВ пантера не только позировала, но даже мяукала. Удивительная кошка приехала из Нижнего Новгорода по обмену и долгое время проходила период адаптации. Темный окрас у этих животных – большая редкость. В зоопарке грациозному животному дали имя мистер Блэк.

Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:
Это американская кошка. Причем один из самых таких свирепых, удачных и безжалостных хищников Америки. Это та кошка, которая никогда с едой не шутит. И в принципе, если леопард сытый может уйти в сторону, тигр сытый уйдет в сторону, но

ягуар практически никогда не уйдет в сторону, он в принципе, всегда готов атаковать.

День рождения пантеры практически совпал с датой образования Гродненского зоопарка, которому 17 сентября исполнится 90 лет. К слову, на празднике подведут итоги конкурса на лучшее имя для зубренка, который родился в Гродно в День Независимости.

Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт
Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт
Фото. Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт
Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт
Фото. Единственную в Беларуси черную пантеру теперь можно увидеть в Гродненском зоопарке: видеофакт

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