«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019
Новости Беларуси. Слоним готовятся ко Дню белорусской письменности. Организаторы 27 августа озвучили, чем удивит праздник, традиционный для начала осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз он захватит и последний день календарного лета – такая обширная программа форума. Гостей ожидают десятки праздничных мероприятий. Это фестиваль книги и прессы, вручение Национальной литературной премии, открытие памятника Льву Сапеге, спортивные турниры, гастрофест, конкурсы и выставки.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
На XVI Дне письменности увидим очень многое. Мы резюмируем нашу работу на протяжении года, мы подведем итоги работы научно-практических кругов в сфере книгоиздания. Это будет огромное масштабное шоу и для книгоиздателей, книгораспространителей, и для людей, которые просто приедут посмотреть, увидеть наш уголочек белорусской земли. Это, конечно же, яркие, интерактивные мероприятия. Это, конечно же, яркое открытие, яркое закрытие с акцентом на Слонимщину.
Завершится День белорусской письменности, который проводится вот уже в 26-й раз, торжественной передачей эстафеты городу Белыничи Могилевской области, где праздник пройдет в 2020 году.
Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности
«Сохраняем лучшие наработки»: какие мероприятия будут на XVI Дне письменности
Новости Беларуси. Квест-программа «Код Сапеги», национальная литературная премия и экспедиция «Дарога да святыняў» – это лишь малая часть мероприятий XVI Дня белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой праздник родного слова: как преображается Слоним в преддверии Дня белорусской письменности
Его уже готов принять Слоним. Праздник родного слова начнется с открытия книжного магазина. Также в программе фестиваль книги и прессы, международный круглый стол, «слонимские чтения» и еще десятки интерактивных площадок. Не обойдется и без вручения Национальной литературной премии.
И, конечно, одно из самых фееричных событий – финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка». Кстати, наш телеканал на всех этапах проекта показывает и рассказывает об участниках и их мастерстве.
Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:
Мы хотели бы подчеркнуть то, что сохраняем лучшие наработки. Лучшие традиционные наработки.
«Это будет огромное шоу»: Игорь Бузовский рассказал, чего ждать от Дня белорусской письменности-2019
Насыщенная двухдневная программа стартует в последний день лета. Финальным аккордом станет концерт «Льецца песня па-над Шчарай», который объединит самых известных белорусских артистов.