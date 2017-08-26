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Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале

26.08.2017 - 17:28

Новости Беларуси. Августовский канал 26 августа принимает зарубежных гостей. Более 70 музыкальных коллективов участвуют в фестивале, посвященном культуре трех народов: Беларуси, Польши и Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Национальные костюмы, традиционные танцы и песни на разных языках.

Яркий и самобытный фестиваль направлен на укрепление добрососедских отношений между странами. Во время праздника работают подворья, где каждый может отведать блюда белорусской кухни и познакомиться с национальным фольклором. Здесь же проходят мастер-классы по традиционным ремеслам, многие из которых внесены в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Тереса Мороз, руководитель польского общества Островецкого районного общественного объединения Союза поляков на Беларуси:
На таких мероприятиях сплачиваются. С коллективами встречаемся, обмениваемся, может, что-то берем из концертов, из песен. Я считаю, что такие фестивали очень важны и очень нужны для народа.

В 2017 году праздник впервые объединил культуру и спорт.

Был дан старт международной велогонке в поддержку Целей устойчивого развития ООН. Участникам предстоит преодолеть трассу в 18 километров по живописным местам Августовского канала.

Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале
Фото. Фотофакт: музыкальный фестиваль культур Беларуси, Литвы и Польши на Августовском канале

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