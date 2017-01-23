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Гастрономический шок: макароны с клюквой, шиповником и черникой предлагают производить гродненские ученые

23.01.2017 - 19:19

Новости Беларуси. Молодые гродненские ученые решили совместить, казалось бы, несочетаемое: классические макароны и ягоды. Уникальные рецептуры разработаны с клюквой, шиповником и черникой, то есть с теми плодами, которые известны своим богатым витаминным составом. Новые ингредиенты отразились на вкусе, цвете, а главное, пользе макарон, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лаборатория Гродненского аграрного университета сегодня больше похожа на макаронный миницех, а старший преподаватель Алла Покрашинская – его главный технолог. Именно она решила улучшить привычный состав традиционных макарон – добавить натуральные порошки из полезных ягод.

Алла Покрашевская, старший преподаватель Гродненского государственного аграрного университета:
В них содержаться различные витамины, потому что мы получаем порошки путем высушивания ягод и в последующем их измельчения.

Но если уж польза от макарон, то на все сто! Сотрудники кафедры говорят: для идеальной пасты нужна правильная мука, как в лучших ресторанах Италии. Пока в Беларуси специальную крупчатку не выращивают. Но это лишь вопрос времени.

Сергей Будай, заведующий кафедрой Гродненского государственного аграрного университета:
У нас на кафедре выполняется диссертационная работа, направленная на изучение макаронных свойств твердой пшеницы белорусской селекции. Будут подготовлены рекомендации для предприятий перерабатывающей промышленности.

В ногу с теорией шагает практика. Разработка гродненских ученых претендует на широкое производство. Не исключено, что продукт совсем скоро сможет выйти на рынок как блюдо для десерта.

Галина Буро, СТВ:
Непривычный цвет этих макарон с клюквой, конечно, несколько настораживает. Но ведь нам главное вкус. Попробуем! Чувствуется небольшая кислинка.

А вот придется ли по душе креативное блюдо студентам, которые, как известно, знатные эксперты в области макарон?

Студенты:
Чувствуется кислинка. Но вкусно.

Цвет интересный. Очень вкусно!

Своеобразный вкус.

Эксперимент показал: белорусы готовы к гастрономическому перевороту. Получать вместо лишних калорий ценные вещества – пожалуй, лейтмотив современного мира. А ведь многое из того, что стало уже частью нашей жизни, начиналось вот так: в университетской лаборатории.

Гастрономический шок: макароны с клюквой, шиповником и черникой предлагают производить гродненские ученые

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