новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Глубина водоема составила 60 сантиметров: СК проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду

13.09.2017 - 18:45

Новости Беларуси. Свислочский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели ребенка в декоративном пруду во дворе дома.

По информации УСК по Гродненской области, 12 сентября семья находилась в гостях в соседней деревне. Девочка, которой 1 год и 8 месяцев, упала в водоем. Его максимальная глубина составила 60 сантиметров. В момент трагедии рядом с ней не было взрослых.

Родители были заняты делами по хозяйству – здесь подробнее.

Вскоре тело ребенка было обнаружено в пруду. Родственники попытались оказать первую помощь и срочно доставили малышку в больницу. Ее не удалось спасти.

Фото: УСК по Гродненской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе
Фото носит иллюстративный характер
СК проводит проверку по факту смерти 10-летней девочки в Полоцке: ребенок умер в реанимации
Дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске: жительницу Петербурга приговорили к 6 месяцам лишения свободы
Дело о гибели ребенка при домашних родах в Витебске: жительницу Петербурга приговорили к 6 месяцам лишения свободы
Фото носит иллюстративный характер. Photo: Lena Lir/Shutterstock
В Ивановском районе годовалый ребенок утонул в ведре
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
Стала известна причина гибели девятилетнего ребенка из Берестовицкого района
Сергей Кабакович
Гибель школьников у железной дороги в Жодино: что известно о трагедии
Смерть младенца во время домашних родов в Витебске: матери предъявлено обвинение
Тела двух подростков обнаружены у железной дороги в Жодино
Все новости по теме Гибель детей
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru