﻿ «Говорила, что пила успокоительные». В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Говорила, что пила успокоительные». В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови

08.02.2018 - 10:15

Новости Беларуси. Содержание алкоголя в 8 раз превысило норму. В Гродно задержали женщину, которая управляла автомобилем в состоянии сильного опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вычислить ее в потоке машин удалось случайно. На одном из перекрестков водитель, поворачивая налево, не пропустила пешехода. Нарушение правил дорожного движения обернулось серьезными последствиями. При составлении протокола инспекторы ГАИ почувствовали от женщины сильный запах спиртного. И это не смотря на то, что на часах было 10 утра.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Женщина факт употребления спиртных напитков наотрез отрицала, говорила, что пила в течение двух дней успокоительные и лекарственные препараты: валерьянку, сердечные капли и так далее. В то же время освидетельствование установило, что содержание алкоголя у задержанной более чем в 8 раз превышало предельно допустимое.

Теперь жительнице Гродно на 3 года придется забыть о вождении – она лишена прав. А также заплатить штраф. Это не назовешь приятным подарком на День рождения – вскоре женщине исполнится 52 года.

«Говорила, что пила успокоительные». В Гродно задержали водителя с 8-кратным превышением нормы алкоголя в крови

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя
В Гродно машину выбросило на тротуар: за рулем был водитель с 7-кратным превышением алкоголя
Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 14 машин
Дорога очень скользкая, это просто лед: подробности аварии в Гродно, где столкнулись 9 машин
Микроавтобус с 7 пассажирами перевернулся под Гродно
«От удара Mercedes начало разворачивать, снесло на обочину»: микроавтобус с пассажирами перевернулся под Гродно
Пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента в Гродно
Гродно: пьяный мойщик врезался в забор на машине клиента
В Гродно ночью на пешеходном переходе таксист сбил 28-летнюю девушку
В Гродно ночью на пешеходном переходе таксист сбил 28-летнюю девушку
В аварии в Гродно погиб ксендз
В аварии в Гродно погиб ксендз Тадеуш Вышинский
Прорыв трубопровода в Гродно: сильным потоком воды смыло огороды в местном кооперативе
Прорыв трубопровода в Гродно: сильным потоком воды смыло огороды в местном кооперативе
7-летний мальчик за рулем папиной машины повредил четыре авто в Гродно
Все новости по теме Авария в Гродно
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru