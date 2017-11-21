Гродненские таможенники нашли в пассажирском поезде двух живых варанов

Новости Беларуси. Два взрослых варана были обнаружены в котельной вагона пассажирского поезда «Калининград-Москва», который следовал через пункт пропуска «Гудогай».

По информации Гродненской таможни, ящерицы были в контейнере, который находился в сумке. Вараны были в анабиозе. Рептилий спасли и передали в Гродненский зоопарк. Животные находятся в стабильном состоянии.

Фото: grt.customs.gov.by

Длина двух варанов 122 и 130 сантиметров, а вес – 12 килограмм.

Фото: grt.customs.gov.by

Таможней начат административный процесс.