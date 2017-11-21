﻿ Гродненские таможенники нашли в пассажирском поезде двух живых варанов | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Гродненские таможенники нашли в пассажирском поезде двух живых варанов

21.11.2017 - 17:04

Новости Беларуси. Два взрослых варана были обнаружены в котельной вагона пассажирского поезда «Калининград-Москва», который следовал через пункт пропуска «Гудогай».

По информации Гродненской таможни, ящерицы были в контейнере, который находился в сумке. Вараны были в анабиозе. Рептилий спасли и передали в Гродненский зоопарк. Животные находятся в стабильном состоянии.

Фото: grt.customs.gov.by

Длина двух варанов 122 и 130 сантиметров, а вес – 12 килограмм.

Фото: grt.customs.gov.by

Таможней начат административный процесс.

Несколько лет назад в аэропорту «Домодедово» задержали женщину, которая перевозила в одном чемодане 108 редких экзотов – здесь подробнее.

Фото: grt.customs.gov.by

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Саксонии волки расплодились настолько, что растерзали уже около 200 домашних животных
В Саксонии волки расплодились настолько, что растерзали уже около 200 домашних животных
Фото: dpa. Изображение использовано в качестве иллюстрации
В Германии скоростной поезд столкнулся со стадом диких кабанов
Мохноногий сыч, занесенный в Красную книгу, поселился на Матусевича
Мохноногий сыч, занесенный в Красную книгу, поселился на Матусевича
Чувствую – грызет кто-то: пострадавшие от нападения бешеной лисы в Мозыре
Чувствую – грызет кто-то: пострадавшие от нападения бешеной лисы в Мозыре
Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре
Врач – о состоянии пострадавших от укусов лисы в Мозыре
Лиса напала на людей в Мозыре: животное, вероятно, заражено бешенством
Лиса напала на людей в Мозыре: животное, вероятно, заражено бешенством
«Перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни»: как в Гродно спасали лося
«Перестанет действовать наркоз, он вернется к своей привычной жизни»: как в Гродно спасали лося
Фотофакт: в Гродно спасли лося, провалившегося в яму у Института биохимии
Все новости по теме Дикие животные
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru