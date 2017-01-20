новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб

20.01.2017 - 10:34

Новости Беларуси.

В Гродно будут готовить игроков элитарного вида спорта.

Западный регион Беларуси стал первым среди областей, где появился свой гольф-клуб.  

12 дорожек для мини-гольфа, грин-площадка с искусственным покрытием, ворота для отработки удара – комплекс подходит как для любительских занятий, так и для тренировки профессиональных спортсменов.

Создание гольф-клуба –  лишь первый шаг.

В регионе намерены развивать этот вид спорта. Тем более, направление перспективное: гольф вошёл в программу Олимпийских игр.    

Михаил  Шишков,  директор  Молодёжного  центра  «Гродно»:Я думаю, что это будет очень хороший повод для развития данной игры. И возможность в ближайшее время подготовить спортсменов, которые будут участвовать в олимпийских играх. 

В дальнейшем в Гродно планируют построить комплекс для игры под открытым небом и полноценное поле на Августовском канале.

Сейчас прорабатывается вопрос создания площадок для мини-гольфа в Скиделе, Новогрудке, Лиде и Кореличах.

Непривычный вид спорта может привлечь в область дополнительных туристов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Гродненский регион стал первым в Беларуси, где появится свой гольф-клуб

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
Максим Рыженков включен состав Исполкома Европейского олимпийского комитета
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
В рамках проекта «Триумф. Героям спорта» подведут итоги и неолимпийского 2015 года
Голосование за лучших спортсменов двух последних лет стартовало 10 января
Голосование за лучших белорусских спортсменов двух последних лет стартовало 10 января
Эльвира Герман, мастер спорта Республики Беларусь по легкой атлетике международного класса
Ряд белорусов удостоены специальной премии Президента «Белорусский спортивный олимп»
Пирс О’Каллаган: cпортивные объекты Минска готовы принять Европейские олимпийские игры-2019
Александра Герасименя
Указ Президента: более 20 спортсменов удостоены орденов и медалей за успешное выступление на соревнованиях
Центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским играм может появится в Минске
Центр подготовки спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским играм может появится в Минске
Минск
Минск впервые вошел в топ-20 самых спортивных городов мира
Все новости по теме Государственная политика в области спорта
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru