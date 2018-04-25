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Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ивьевском районе

25.04.2018 - 18:40

Новости Беларуси. Смертельное ДТП произошло в Ивьевском районе вечером 24 апреля.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, грузовик сбил велосипедиста, который ехал по краю дороги.

На велосипеде мужчины были световозвращатели красного цвета сзади и белого – спереди, но без соответствующих световых приборов. Световозвращающие элементы на одежде велосипедиста отсутствовали.

Грузовой автомобиль ехал за велосипедистом и совершил наезда на него при встречном разъезде. Мужчина скончался на месте аварии. Его состояние до столкновения установит экспертиза.

В рукаве мужчины была обнаружена разбившаяся бутылка, а от куртки пахло спиртным.

Возбуждено уголовное дело.

Страшная авария произошла в марте в Ивьевском районе.

В результате ДТП женщина-водитель погибла (читать далее).

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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