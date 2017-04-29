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Испечь оладьи и взбить масло в бочке: как на Августовском канале начался туристический сезон?

29.04.2017 - 13:39

Новости Беларуси. «Пикник по-белорусски» сегодня дан официальный старт туристическому сезону на Августовском канале. У шлюза Домбровка развернулся настоящий пир с национальным  колоритом. 

Драники, мочанка, крупник – многочисленным гостям праздника предложили десятки белорусских блюд.

Туристы с большим интересом изучали традиции гостеприимной страны: даже пробовали сами испечь оладьи и взбить масло в бочке.    

Тереса Азарецкая, турист (Беларусь): 
Хотелось бы, чтоб приезжали к нам. Чтобы разные народы и народности встречались, дружили, представляли свою культуру. А мы, конечно, не должны ударить лицом в грязь.

Показать всё самое лучшее, самое хорошее и самое вкусное.

В Гродненской области такие  праздники с белорусским акцентом теперь планируют устраивать каждые выходные. 

Августовский канал – популярное направление у иностранцев. Эту безвизовую зону уже посетили более 10 тысяч туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испечь оладьи и взбить масло в бочке: как на Августовском канале начался туристический сезон?

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