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Из-за сбоя в ПО на границе с Литвой около 800 фур стоят в очереди

12.08.2017 - 22:20

Новости Беларуси. На границе с Литвой растут очереди из автомобилей. Сейчас выезда ожидают около 800 большегрузов, и машины продолжают прибывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителей из-за жаркой погоды снабжают питьевой водой. Кроме того, вдоль очередей перемещается автолавка с продуктами.

Такая непростая ситуация сложилась из-за сбоя программного обеспечения во всех литовских пунктах пропуска.

В связи с этим вплоть до 17 августа таможенное оформление грузового транспорта будет производиться в ручном режиме. Государственный таможенный комитет рекомендует гражданам и перевозчикам, планирующим поездки в Литву, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения.

Из-за сбоя в ПО на границе с Литвой около 800 фур стоят в очереди

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