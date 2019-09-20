К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области
Новости Беларуси. Сев озимых в Беларуси необходимо завершить к 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение дал Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области.
Александр Лукашенко посещает сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где знакомится с ходом заготовки кормов. В частности, глава государства акцентировал внимание на уборке кукурузы и соответствующей стратегии – что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах.
Президенту также продемонстрировали образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное сейчас – убрать поля, которые могут быть подтоплены после дождя, низкие поля. Это главное, чтобы не потерять кукурузу. Картофель мы уберем, это не вопрос, никогда такого не было, чтобы не убрали. Если надо, подключайте людей. Свеклу тоже уберем – это же машинная уборка, там же ручного труда не надо. Заводы принимают и готовы принимать по плану. Поэтому главное сейчас – кукуруза и тактика, силос, зерно не потерять. Ну а наиважнейший вопрос сегодня – посеять. Поэтому к 1 октября надо все закончить.
В ходе рабочей поездки Александр Лукашенко планирует посетить и предприятие «Кореличи-Лен», где ознакомится с технологическими процессами переработки льна и образцами продукции. Главе государства также продемонстрируют сельхозтехнику, производимую и восстановленную на предприятиях «ГродноОблсельхозтехника».
Примечательно, что рабочая поездка Президента в Гродненскую область проходит в день 75-летия образования региона. По этому поводу глава государства адресовал жителям области поздравление.
Сев озимых, заготовка кормов, производство «северного шёлка». На что обратил внимание Президент, посещая Кореличский район
Новости Беларуси. Сев озимых в Беларуси необходимо завершить к 1 октября. Такое поручение дал Президент в ходе рабочей поездки в Кореличский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вначале Александр Лукашенко посетил сельхозпредприятие «Черняховский-Агро», где ознакомился с ходом заготовки кормов. Здесь глава государства акцентировал внимание на уборке кукурузы и соответствующей стратегии – что заготовить на зерно, а что на силос, в зависимости от условий и потребностей на местах.
Президенту также продемонстрировали образцы сельхозтехники при уборке кукурузы на силос.
К 1 октября в Беларуси надо завершить сев озимых. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Гродненской области
Но главной целью визита главы государства было предприятие «Кореличи-Лен». Александру Лукашенко рассказали, что в 2019 году урожай «северного шелка» получился очень хорошим, конкретно на этом предприятии уже даже выполнили госзаказ. Во многом этому способствовали и погодные условия, и соблюдение технологий.
Президенту провели экскурсию по производству, показали готовую продукцию, которую, к слову, он высоко оценил, как и работу самого предприятия. Однако уже позже, во время общения с коллективом, выяснилось, что не все так гладко с техническим оснащением завода. Работники поинтересовались у Президента, есть ли возможность заменить устаревшие прессы для переработки льна.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пресса будут. Мы уже научились делать. Может быть, это несовершенный пресс, как в мире есть, самые лучшие, но мы уже этап прошли. Сейчас надо усовершенствовать эти пресса. Начиная от семян и заканчивая волокном у вас, а тканями в Орше, мы еще раз по цепочке пройдемся в плане обеспечения этих процессов техникой.
Переработку – бельгийские, по-моему, у вас машины – мы купили их. Они нас устраивают, так же? Неплохие машины.
Что касается посевов и уборки, они сейчас посмотрят в Министерстве сельского хозяйства, со специалистами, чего нам не хватает. Нам надо комбинированный агрегат, который бы и выравнивал почву, готовил, и сразу высевал. У нас есть по посеву зерновых культур такой агрегат. Почему мы не можем приспособить его для возделывания льна? Можем.
Сейчас закончилась уборка. Я думаю, за зиму, за осень глубокую мы определимся, какая еще нужна техника для этого и будем заниматься этой техникой.
Добавим, в конце года планируется проведение большого совещания с участием экспертов, ученых и представителей областей, в ходе которого еще раз обсудят ситуацию в отрасли и детально остановятся на проблемных аспектах.
Кроме того, так совпало, что визит Александра Лукашенко состоялся в день 75-летия Гродненской области. Президент поздравил местных жителей с красивой датой и даже поставил область в пример другим регионам.