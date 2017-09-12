новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Двое мужчин пытались провезти контрабандные сигареты в Литву: при задержание один из них спрятался на дереве

12.09.2017 - 18:13

Новости Беларуси. Крупную контрабанду сигарет задержали белорусские пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое мужчин пытались провести табачные изделия в Литву на сумму 114 тысяч рублей.

Оба оказали сопротивление при задержании, а одного и вовсе стражи рубежей нашли лишь спустя некоторое время – он спрятался на дереве. Найти его удалось лишь с помощью служебной собаки.

Юрий Демченко, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Установлено, что эти граждане уже не впервые пытались организовать контрабанду сигарет, велась их разработка. Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия в отношении задержанных. Начат административный процесс за нарушение пограничного режима и покушение на незаконное пересечение госграницы.

Данным лицам так же грозит уголовная ответственность за подделку документов.

О серьезности намерений предприимчивых гродненчан говорят обнаруженные в багажнике иномарки госномера на другой автомобиль, а также сертификаты о прохождении техосмотра.

Кадры оперативной съемки: двое мужчин пытались провезти в Литву сигарет на 114 тысяч
Кадры оперативной съемки: двое мужчин пытались провезти в Литву сигарет на 114 тысяч
Фото. Кадры оперативной съемки: двое мужчин пытались провезти в Литву сигарет на 114 тысяч

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»
Гражданин Литвы, глава интернациональной группы контрабандистов, задержан в Национальном аэропорту «Минск»
Оперативная сьемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Оперативная съемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий
Белорусские пограничники задержали 8 человек, перевозивших более 20 тысяч пачек табачных изделий
Вместо соков и нектаров спирт: в Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара
Вместо соков и нектаров спирт: в Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара
Хрусталь на 12 тысяч рублей: партия контрабандной чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи»
Хрусталь на 12 тысяч рублей: партия контрабандной чешской посуды задержана в пункте пропуска «Козловичи»
От оружия до книги «Майн кампф». Контрабанда обнаружена в машине на пункте пропуска «Брузги»
От оружия до книги Гитлера «Майн кампф». Контрабанда обнаружена в машине на пункте пропуска «Брузги»
Источник фото: gtk.gov.by
В посылке из США на имя минчанина найдена икона Богородицы, написанная в Российской империи
Должна теперь 500 миллионов старыми: схема серого вывоза белорусской молочки в Россию
Должна теперь 500 миллионов старыми: схема серого вывоза белорусской молочки в Россию
Все новости по теме Контрабанда
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru