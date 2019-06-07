Прямой эфир
Проекты
Программы
Главная Новости «24 часа» Общество Экологическая обстановка в Беларуси

Как сохранить природные богатства? Программа мероприятий Республиканского экологического форума в Новогрудке

07.06.2019 - 14:49

Новости Беларуси. Более десятка тысяч участников и гостей.  XV Республиканский экологический форум 7 июня открывается в Новогрудке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его программа ориентирована на выполнение поручений Президента: на земле должен быть порядок, в городах – благоприятные условия проживания.

По традиции, в дни форума запланировано немало интересных встреч, событий и инициатив. Часть из них касается внедрения новых подходов в обращении с отходами, сохранения природного разнообразия для будущих поколений.

В Новогрудке будет открыта дубово-липовая роща и экологическая тропа – в ландшафтном заказнике «Свитязянский», на память о себе посадят аллею «Семейных деревьев».

Приветствие гостям и участникам форума направил Президент Беларуси. 

Люди в материале: нет
Новости по теме

Экологи составили топ источников загрязнения воздуха в Минске

«У людей была такая картина, что в этом году Припять пересохнет». Что происходит с главной рекой Полесья?

Цветочный мусор. Почему не стоит нести на кладбище искусственные букеты, и чем их заменить

В Новополоцке начали выпускать плитку из отходов переработки ПЭТ-бутылок

«Экологика вещей». Специальный репортаж на СТВ

«Хороший такой праздник – посадить собственное дерево семейное»: зелёная акция прошла в Минске

1440 литра мусора: в Барановичах школьники и экологи вышли на добровольную уборку леса

Сотни рыб и даже лягушки погибли из-за недосмотра арендатора озера в Лоевском районе: видео очевидцев
‡агрузка...