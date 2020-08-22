Как жители Гродно восприняли новость о том, что Владимир Караник станет губернатором области?
Новости Беларуси. Белорусы ни при каких обстоятельствах не должны отдать свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 августа заявил Президент во время выступления на митинге в Гродно.
Александр Лукашенко: каково мне было, когда я один пошёл против всего мира и убеждал вас: не надо изоляции!
Александр Лукашенко представил жителям региона их нового губернатора. Им стал их известный земляк – Владимир Караник. Уже экс-министр здравоохранения, который приложил немало усилий, чтобы Беларусь с достоинством и минимальными потерями справилась с пандемией COVID-19.
Напомним, тогда наша страна фактически единственная в мире пошла своим путем и справилась.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня принято мною решение о направлении нового губернатора, вашего человека, с Гродненской области – министра здравоохранения. Я благодарю депутатов областного Совета, которые единогласно поддержали это решение.
Владимир Степанович, вы за четверть века первый губернатор, которого приняли на площади. С вас многое причитается. Вы должны помочь гродненцам.
Как гродненцы отреагировали на новость о том, что губернатором области станет Владимир Караник, смотрите в видеоматериале.
Владимир Караник назначен на пост губернатора Гродненской области
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял решение назначить Владимира Караника, который до настоящего времени руководил Минздравом, на пост губернатора Гродненской области. Соответствующую кандидатуру он предложил во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета, сообщает БЕЛТА.
Областные депутаты проголосовали в поддержку этого назначения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мною принято решение о направлении к вам вашего человека – Владимира Степановича Караника. Для меня это большая потеря. Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник Президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили.