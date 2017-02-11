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Команда Президента обошла гродненскую со счетом 6:2 на 10 Республиканских соревнованиях любителей хоккея

11.02.2017 - 22:23

Новости Беларуси. Команды Гродненской области и Президента Беларуси встречались 11 февраля в ледовом дворце города над Неманом в рамках 10 турнира любителей хоккея на призы президентского спортивного клуба.

Итогом этой дуэли стала убедительная победа гостей – 6:2.

Шайбы на счету Дениса Курдеко, Евгения Курилина, Вадима Бекбулатова, Дениса Матюхина, Алексея Титовца и Степана Пономарева.

Стоит заметить, что гродненцы ушли от сухого поражения лишь в концовке, отличившись дважды за считанные минуты до сирены.

С аналогичным счетом 6:2 команда Брестской области обыграла сегодня могилевчан, а в столице дружина Минского региона дожала гостей из Витебска – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Президента обошла гродненскую со счетом 6:2 на 10 Республиканских соревнованиях любителей хоккея

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