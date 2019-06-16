Консервы для детского питания, дублёнки и настоящий шашлык из баранины. Как наладить развитие овцеводства в Беларуси?

Новости Беларуси. Во время назначения руководителей местных органов власти Александр Лукашенко напомнил чиновникам о поручении, которое давалось уже не раз, но до сих пор так толком и не выполнено – развитие овцеводства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Утро на этом фермерском хозяйстве всегда начинается со свиста – свою отару Владимир Пузач выгоняет на пастбище. Поголовье насчитывает 370 овец. А ведь начинал с небольшого подсобного хозяйства.
Услышал, как по телевизору несколько лет назад Президент поручил возродить овцеводство. Идея понравилась, семья поддержала. Говорит, земли Дятловского района идеально подходят для разведения овец.
Владимир Пузач, фермер:
В детстве родители мои держали овец. Помогал, пасвил, помогал стричь. Сейчас вот посмотрел – территория позволяет, душа тянется к этому. Вот решил попробовать – получилось.
Владимир остановился на мясных тонкорунных породах – прекос и тексель. Государство выделило 82 гектара земли, построил овчарню, планирует увеличить поголовье до тысячи.
Ведь спрос огромный: за породистым потомством к фермеру едут со всей страны.
Светлана Пузач:
Каре ягнёнка, седло ягнёнка – это же элитное блюдо. Оно диетическое. Поэтому почему бы нет. Чем мы хуже, чем Европа?
Стрижка, пожалуй, самый трудоёмкий процесс, не случайно летом. С овцы снимают до 5 килограммов тёплой шерсти. Правда, сдать руно некуда. Год назад фермеру пришлось даже сжечь 200 килограммов ценного волокна.
Шерсть качественная, тонкорунная. Вот так в мешках пока содержим до лучших времён. Килограммов 500-600 есть.
Красный свет на шерсть для овцеводов сродни парадоксу. Ведь в Беларуси достаточно фабрик и комбинатов, которые производят изделия из овчины.
Только на Витебском меховом заводе к зиме отошьют 800 шуб и дублёнок из овчины. В месяц здесь перерабатывают больше десятка тысяч шкур. Планируют удвоить производство.
Вот только сырьё закупают за рубежом, в Австрии, уже очищенное и подготовленное для производства. Белорусские фермеры ни шерсть, ни шкуры сами не могут правильно обработать.
Татьяна Шишкова, начальник производства мехового комбината:
Из того опыта, который мы на сегодняшний день имеем, с чем мы работали, с белорусскими овцами. Самый лучший вариант, куда это может пойти – это обувная подкладка. И то далеко не вся овчина, потому что бывает, что мы начинаем выделывать, шкуры не были хорошо законсервированы, проявляются какие-то скрытые пороки.
Получается, не хватает промежуточного звена между овцеводом и комбинатом. И обе стороны вспоминают о заготовительных пунктах, которые существовали ещё во времена Советского Союза.
Сергей Бетеня, директор мехового комбината:
Основной проблемой по принятию овчины является то, что необходимо организовать централизованный ее сбор. Потому что та же засолка, консервация частникам невыгодно это делать. Это обсуждалось на уровне вице-премьера, этим занимается Беллегпром и Белкоопсоюз. Процесс запущен, но, к сожалению, он пока не работает.
С проблемой сбыта овчины сталкиваются не только частники, но и сельскохозяйственные предприятия. В хозяйстве «Хвиневичи» – больше тысячи овец.
Галина Буро, корреспондент:
Это стадо здесь появилось четыре года назад по государственной программе развития овцеводства в стране. Овец закупили в Голландии. Порода называется тексель. И выбрали её неслучайно – мясо отличается изысканным вкусом, это мраморная баранина.
Хозяйство получает ежегодную господдержку. И усиленно работает над увеличением количества овцематок. По плану 500, пока 370.
У предприятия нет своего убойного цеха, реализуют только живым весом. Частники за раз берут немного, а мясокомбинаты и вовсе не спешат перерабатывать баранину.
Мария Слушко, главный зоотехник КСУП «Хвиневичи»:
Реализация притормаживает. Не можем мы их в большом количестве. Обращались и на Слонимский мясокомбинат, но пока они не берут.
В Орше находится единственное в Беларуси предприятие, где из баранины делают консервы для детского питания. Чистое пюре или смесь с другим мясом – всего 12 наименований продукции.
За 2018 год переработали 11 тонн молодой баранины от белорусских фермеров и хозяйств.
Виктория Тимощенко, ведущий инженер-технолог цеха детского питания мясоконсервного комбината:
Спрос, конечно, вырос за последнее время. И консервы для детского питания стали пользоваться большей популярностью. Потому что узнали больше о пользе мяса баранины, о том, что гипоаллергенное. Что оно мало содержит холестерина и полезнее говядины и свинины.
В том же хозяйстве «Хвиневичи» откормленными и ухоженными белорусскими овцами заинтересовались египтяне, казахи и россияне. Когда же в нашей стране распробуют бараний бизнес? На развитие овцеводства на этой неделе обратил внимание и Президент.
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Любой настоящий уроженец гор уверен: шашлык возможен только из хорошей баранины. Рафаэл Сафаров – белорусский армянин с грузинскими корнями. Его дед держал кафе в Тбилиси, он же продолжил его дело в Гродно. Шашлык, люля-кебаб, хинкали – меню адаптировано под белорусского посетителя.
Рафаэл Сафаров, владелец кафе:
Последнее время показывает, что люди начинают интересоваться бараниной, хотят попробовать. В неделю два-три раза спрашивают блюдо из баранины.
До начала 90-х белорусские овцеводы полностью обеспечивали страну и мясом, и шерстью: поголовье насчитывало около миллиона овец. Несколько забытое направление животноводства сегодня переживает возрождение. Есть интерес населения, в стране заложен фундамент. Это тот случай, когда перспективному бизнесу просто нужен импульс.
Новости Беларуси. Самую высокую температуру за всю историю метеонаблюдений накануне зафиксировали во всех областных центрах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Впрочем, и после 12 июня синоптики предрекают новые рекорды. Прогноз – не похолодает. Это настоящее испытание для сельхозугодий. Но, как отмечают специалисты, жара не приведет к истощению почв. За последние десятилетия наши аграрии, обрабатывая земли удобрениями, значительно улучшили их состав. Впрочем, фосфором и калием и сейчас дело не испортишь.
Виталий Лапа, директор Института почвоведения и агрохимии НАН Беларуси:
На зерновые культуры уже, в общем-то, трудно повлиять. Но еще остались такие культуры, как кукуруза, сахарная свекла, многолетний травы после первого укоса. Эти культуры нужно подкормить, подкормить только азотными удобрениями, потому что для других уже время ушло.
Александр Анженков, заместитель директора по науке Института мелиорации НАН Беларуси:
Оросительная система – это не та система, которую мгновенно можно построить, поставить и запустить. Сейчас гораздо более эффективны будут агрономические методы: в первую очередь это по питанию соблюдение всех регламентов; во вторую очередь – возможно, придется смещать сроки уборки урожая.
Сейчас самый лучший прогноз для аграриев – хороший дождь. Но в ближайшие дни его не предвидится.
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