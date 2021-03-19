«Коров надо численность увеличивать». О чём говорил Александр Лукашенко в СПК имени Сенько?
Новости Беларуси. О развитии сельского хозяйства и достижениях молочной отрасли. Глава государства 19 марта с рабочим визитом в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом регионе Президент бывает реже остальных. И здесь все объяснимо: он успешен по многим показателям. Александр Лукашенко побывал на ряде предприятий. В программе – посещение молочно-товарного комплекса одного из самых успешных хозяйств – СПК имени Сенько. Площадь сельхозугодий – порядка 7,5 тысячи гектаров. В хозяйстве есть цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. Основными отраслями являются земледелие и животноводство.
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Ставку здесь делают на мясо-молочное производство, ведь это 80 % выручки. Больше всего прибыль приносит производство молока. В комплексе почти полторы тысячи коров. Но здесь глава государства отметил, что в целом по стране хозяйства должны смотреть не только на качество, но и количество поголовья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы будем говорить о том, что мы сейчас тут поставим высокоудойных коров, вот как у него, везде, ну, это хорошая сказка. Не все так быстро делается.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Кормов не будет, и технологий не будет.
Александр Лукашенко:
Поэтому коров надо численность увеличивать. Увеличивать и постепенно...
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это пример Брестской области. Идет развитие экстенсивное. 3-4 тысячи голов в год. И 5,8 % вал за счет интенсивности. Сегодня лидер в молочном направлении.
Александр Лукашенко:
Правильно. Это от жизни. Вот он работает на комплексе. Наверное, это и есть тот путь, по которому мы должны идти. И по численности голов, и постепенно заменяя на высокоудойных коров. Может, со временем, но Гродненская область будет иметь такой же уровень животноводства, как у него в хозяйстве, в «Обухово».
После глава государства отправился на предприятие «Молочный мир», где перерабатывают сырье из СПК Сенько. Высокотехнологичное производство постоянно развивается и за последние пять лет приросло в 2,5 раза. Президент посетил несколько производственных участков предприятия и ознакомился с современными технологиями переработки молока и производством сыра. Также Александр Лукашенко пообщался с коллективом завода.
«Стараемся ежегодно повышать урожайность». Главный агроном хозяйства в Клецком районе о результатах работы
Новости Беларуси. Наконец-то на календаре весна. Можно отдохнуть от мороза, снега и потихоньку прятать теплые вещи в шкаф. И только аграрии скажут: «Не время отдыхать». Не успели они забыть про летнюю уборочную, как пришла пора весенней посевной. Как Минская область подготовилась к новому сезону, рассказали в программе «Центральный регион».
Сергей Куцко, главный агроном ОАО «Кухчицы»:
Вы знаете, у агронома нет кабинета. У меня нет кабинета, мой кабинет – машина. Там я нахожусь большую часть времени, езжу, смотрю, контролирую процесс работы. Все время в движении, все время на колесах, такая работа. Если ты не был на месте, на поле, то полной картинки того, что происходит там, ты не увидишь просто из окна автомобиля.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Казалось бы, снег уже сошел, вроде плюс, а тут опять снег, все белое. Не испортились планы?
Сергей Куцко:
Нет, ничего страшного. Мы боялись другого снега, когда был обильный снег, подушка снега была 20 – 30 сантиметров. Тогда это опасно для озимых. Сегодня ничего страшного, просто немного позже пойдем в поле с подкормками и с остальными работами. Мы готовимся, в первую очередь это подкормка озимых зерновых, внесение органических удобрений, вспашка, культивация. Это основной шлейф и первые работы, которые будут проводиться в ранний весенний период.
Промежуток до лета – самый важный промежуток, потому что в этот период происходит формирование урожая. Мы начинаем с подкорма озимых зерновых, с подкормки озимого рапса, начинаем вносить азотные удобрения. Затем проходит химическая прополка, внесение микроэлементов и другие обработки, которые складывают весь урожай. Хозяйство у нас относительно небольшое. Площадь хозяйства, пахотных земель 5 142 гектара, сельскохозяйственных угодий 1 485 гектаров. Занимаемся производством зерна, зернобобовых, рапса, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и силос. Каждый год непохож на другой, в один год лучше получается, например, с зерном. В другой год лучше с рапсом, в третий урожайность лучше картофеля или сахарной свеклы. Здесь год на год не приходится, поэтому смотря для какой культуры какие погодные условия более оптимальные. Нужно заниматься различными культурами, чтобы были все культуры, но получать определенный урожай, определенные показатели с каждой культуры.
Вадим Смоляк:
У вас получается держать уровень?
Сергей Куцко:
Да, мы стараемся не только удержать уровень, но и ежегодно повышать урожайность рапса или зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы.
Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы»:
Тактика работы выработана уже за определенное время. Когда ты чувствуешь коллектив, коллектив чувствует тебя, это тоже очень важно. Важно быть в одной упряжке. Если нет лебедя, рака и щуки, тогда все получается, все просто. Люди знают, на что они настроены, каждый какую-то планку для себя ставит. В прошлом году если второе место взял, то в этом году будет стремиться к первому. А если третье, то второе или первое. Есть над чем работать. Если кто-то взял первое, то ему важно удержать его и не сдаться. Во время посевной, во время уборки усталость у многих не чувствуется. Когда ты понимаешь, к чему идешь, тогда все получается нормально.
«Очень мощная, даст хорошую выработку». Вот какую технику будут использовать в хозяйстве «Кухчицы» – подробнее здесь.