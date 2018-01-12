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Кровля обрушилась внутрь дома. Семья погибла на пожаре в Лидском районе

12.01.2018 - 10:45

Новости Беларуси. Супруги погибли во время пожара в Лидском районе.

По информации МЧС, трагедия случилась днем 11 января. В момент приезда пяти пожарных расчетов на место возгорания частный дом горел открытым пламенем. Кровля обрушилась внутрь дома.

В результате происшествия погибли 84-летний мужчина и 73-летняя женщина. Их тела были обнаружены на кровати в кухне.

Фото: МЧС

Сейчас устанавливается причина пожара. Одна из главных версий – короткое замыкание электропроводки холодильника.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытия и имущество в помещении. Стены также были повреждены пожаром.

Фото: МЧС

Страшный пожар произошел на неделе в Борисовском районе. Горел частный жилой дом.

Погибли пять мужчин, а два человека чудом смогли выбраться из полыхающего дома.

Подробности жуткого пожара в Стайках – читать далее.  

Фото: МЧС

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