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Квест для туристов в Гродно: найти Коложу, взять автограф у уличного музыканта, съесть драники

18.04.2017 - 09:34

Новости Беларуси. Сфотографироваться на фоне достопримечательности или узнать особенности белорусской национальной кухни. В Гродно студенты разработали оригинальный квест для туристов.

В основе игры – комплект специальных открыток. На глянце – изображения архитектурных хитов города – Коложской церкви, Старого замка, драмтеатра. На обратной стороне – задания на белорусском и английском языках. Например, найти то или иное место по карте, взять автограф у уличного музыканта или попробовать белорусские драники.

На карточках туристы также найдут полезные адреса. Одна открытка останется пустой, чтобы ее можно было отправить другу через посткроссинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Шаранкевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы зразумелі, што зараз ідзе безвізавы рэжым, прыязджае вельмі многа турыстаў у Гродна, у Гарадзенскую вобласть, і трэба іх чымсьці зацікавіць. І вырашылі зацікавіць іх звычайным наборам паштовак у незвычайнай форме. І вырашылі туды дадаць нейкі квэст, каб у выніку ў яго атрымаўся трэвэл-бук асабіста па Гродна.

Молодые люди не хотят, чтобы их проект остался на уровне студенческой идеи. Они уже прорабатывают вопрос реализации открыток через сувенирные лавки и магазины. Уникальным квестом заинтересовались и туристические компании. Авторы уверены, что это удобный и интересный способ изучения красот города.

Квест для туристов в Гродно: найти Коложу, взять автограф у уличного музыканта, съесть драники

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