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Лидская штурмовая авиабаза провела тактические учения

23.05.2017 - 09:30

Новости Беларуси. Уничтожение банды незаконных вооруженных формирований отработали белорусские военные летчики. В Лидской штурмовой авиабазе прошли тактические учения. По легенде маневров противник проник на территорию полигона Ружаны. В воздух были подняты самолеты Л-39, учебно-боевые Як-130 и штурмовики Су-25 – всего 15 крылатых машин.

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО – начальник авиации Республики Беларусь:
Мы использовали различные маневры, типы самолетов – Як-130, Су-25. Принимали различные боевые порядки: и звенья, и пары, и одиночные экипажи, которым ставилась задача как на земле при выруливании, так и в воздухе из зон дежурства.

Авиаторы использовали практически полный арсенал средств поражения, отрабатывая как массированные, так и точечные удары. Особенностью учений стало использование беспилотников.

Лидская штурмовая авиабаза провела тактические учения

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