Лидский замок, старинная мельница с камерой пыток, музейная «хрущёвка»: что посмотреть туристу в Лиде
Новости Беларуси. От Европейского союза и его институтов мы ждем сотрудничества не только экономического и финансового. Количество белорусских туристов в Западной Европе неизменно растет. Ну а Беларусь рассчитывает на увеличение числа европейских путешественников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тем более что на неделе возможности для безвизового въезда в нашу страну расширились. Александр Лукашенко подписал указ, которым туристско-рекреационные территории Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую. При этом увеличивается срок пребывания без визы – до 15 суток для граждан 73 государств.
Кроме того, в единую туристско-рекреационную территорию включены Берестовицкий, Волковысский, Вороновский и Щучинский районы. А еще Лидский. Как раз туда и отправилась наш корреспондент Виктория Ходосок.
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Не так то просто попасть в одну из главных достопримечательностей Лиды – замок Гедимина. XIV век. Оборонительная крепость со своими легендами и даже романтикой средневековья. Туристов в «исторический прямоугольник» уж очень манят рыцарские турниры, но стать на время воином здесь можно в любое время.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Ну что, выглядит вполне симпатичненько. 12 килограммов – доспехи. Хороший, мне кажется, способ похудеть.
На самом верху замка в выставочном зале вам покажут и расскажут о доспехах разных веков: начиная от IX и до XVII. Уверяю, без мистики здесь не обойдется.
Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Лидского историко-художественного музея:
Мы с вами подходим к шлему, и он как бы освещается. Это говорит о чем? Что восстают предки, чтобы нам, потомкам, рассказать свою историю. В данном случае это гусарский шишак XVII столетия.
Виктория Ходосок:
Если есть возможность посидеть за богатым королевским столом, обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Отведать румяного поросенка, конечно, не получится – он немного не настоящий. А вот примерить корону можно.
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Итак, считайте, что вы на свадьбе у Ягайло и Софьи Гольшанской. Ему – 72, ей – лет 16. Сегодня этим никого не удивишь. Ели, пели, танцевали два месяца. В этом случае можно и позавидовать.
Еще на одну достопримечательность в Лиде станет больше. Пока что это просто гранитный постамент.
Виктория Ходосок:
А вот то, что появится на пока пустом постаменте, уже совсем скоро – памятник Гедимину весом 2,5 тонны. И пока конь не доскакал до Лиды, скульпторы дорабатывают последние детали.
Сергей Оганов, скульптор:
Мы надеемся, что все будет хорошо, что она хорошо доедет, что не сломается никакой кран, и мы сможем ее установить. Она запрыгнет на постамент, встанет, помашет хвостиком. Гедимин как-то усядется, и все будет отлично.
А теперь возвращаемся в Лиду. Те, кто увлекается прошлым, не поленитесь и загляните в музейную «хрущевку». Увидите настоящий быт 1960-х.
Полки раритетного холодильника не пустые, флакончик легендарной «Красной Москвы» еще благоухает, а в шкафу хранятся вещи стиляг – любой модный дом позавидует.
Татьяна Никифорова, старший научный сотрудник Лидского историко-художественного музея:
Эта была передана нам в таком комплекте. Довольно смелый по тем временам принт. И очень смелый принт на галстуке. Это прямо один из образов к фильму «Стиляги».
Самое время показать, где можно подкрепиться. Тем более хозяйка кондитерской нас уже ждет. Чем удовлетворить душу сладкоежек? Камилия Чепелевич точно знает. Свое кафе она открыла совсем недавно прямо рядышком с замком. Свободную площадь бизнес-вумен превратила в настоящий девичий домик – мужчинам тоже можно приходить. Капкейки, шоколад, трюфели, соленые пироги, зефир ручной работы вам тоже предложат.
Камилия Чепелевич, хозяйка кафе-кондитерской:
Просто хотелось чего-то светлого и мимишного. Этого очень не хватает. У нас в городе такого нет. Стали приходить туристы тоже. Здесь останавливаются рядом туристические автобусы. Останавливаются в гостинице. Приходят к нам на кофе, на соленые пироги, десерты, берут с собой в дорогу, в жару едят мороженое, молочные коктейли.
Предлагаю теперь выехать за город. Любителям мистики там понравится. В агрогородок Дворище. На уникальную мельницу XIX века.
Опустошенные четыре стены возродил Геннадий Конон. Откровенно признается: это был чистый эксперимент.
Геннадий Конон, директор туристической фирмы:
После того, как купили и посмотрели, одна из мыслей была бросить внутрь гранату – вдруг оно рассыплется. Потому все-таки провели исследования. И оказывается, оно в очень даже неплохом состоянии.
Здание представляет интерес для достаточно широкого круга туристов. Тут поселились злыдни, другие мифологические существа. Некоторые здесь прячутся.
Многим вещам здесь более сотни лет – предметы быта, одежда, рукоделие. В подвале – комната пыток. Место не для слабонервных.
А вот то, что мало где увидите – старинные утюги. 85 моделей. Сложно сегодня представить, как ими пользоваться.
Геннадий Конон:
Его ставили на печку, разогревали хорошенечко. Потом пока горячи, утюжили.
Не так далеко от мельницы есть еще кое-что интересное.
Виктория Ходосок:
Кто сказал, что жить, как дворянину, нельзя!? Не верьте. В Тарново разрушили все стеротипы. То, что это жилой дом, предательски выдает лишь постиранная одежда. Это графское имение!
Любопытные сюда частенько приезжают. Посмотреть, каково это – жить в апартаментах XIX века. Долгое время здание пустовало и даже погибало. Но в свое время дворец реконструировали, разделили на квартиры – кстати, когда-то в них проходили настоящие балы. Возможно, и сейчас жильцы устраивают что-то подобное. Об этом история умалчивает.
Найти, что посмотреть на просторах Лидского края точно можно. Каждый год сюда приезжают туристы из более чем 50 стран. А скоро их станет еще больше. Район теперь в «безвизовом списке».
Я тут, в принципе, все знаю. Вообще город красивый. Один из лучших в Гродненской области.
Замок нам понравился. Достаточно интересно. Детям понравилось. Особенно комната пыток.
В замке проводятся иногда рыцарские турниры. Это очень интересно. С детьми ездили. Им очень понравилось.
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«Увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний». В Беларуси расширены границы безвиза
Новости Беларуси. Туристическая привлекательность и укрепление экономики приграничных территорий. На западном направлении увеличено число районов, где распространяется безвиз для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А две безвизовые зоны, существовавшие раздельно, теперь объединили. Кроме того, срок беспрепятственного путешествия здесь увеличен с 10 до 15 суток. Попасть в Беларусь иностранцы без проблем смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовица».
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Вот уже полтора года как безвиз стал делом привычным для Бреста. За это время здесь успели побывать 36 тысяч иностранцев. Цифра, что и говорить, немаленькая.
А если добавить к этому успехи области Гродненской, то и вовсе получится впечатляющий результат. Только экспорт туруслуг в Беларуси по сравнению с 2018 годом вырос на 13%. Но это не предел. Почему?
Отныне центры притяжения туристов свяжет долгожданный «мост» в виде ещё пяти безвизовых районов. Это предусмотрено указом Президента, Александр Лукашенко подписал его накануне.
Денис Никитюк, заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома:
Появляется возможность создать новый туристический продукт, который будет включать и достопримечательности нашего Полесья. Это Пинская ветка – очень интересная.
Очень важным является задействование туристического узла, историко-культурного кластера Ружаны – Косово.
А давайте вспомним, с чего всё начиналось. В марте 2015 введён был безвизовый режим на посещение Беловежской пущи в течение трёх суток. В 2016 добавился Августовский канал.
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Уже с 2018 срок безвизового пребывания увеличился до 10 дней. Тем, кто приезжает в Августовский канал, сейчас разрешено находиться без визы в Гродно и Гродненском районе.
Любители же Беловежской пущи путешествовать без визы могут по территории туристско-рекреационной зоны «Брест». Благодаря указу Президента границы безвиза расширятся за счёт Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Лидского и Щучинского районов.
Таким образом, появится одна безвизовая территория Брест – Гродно. Этакий своеобразный единый коридор. В итоге, к примеру, литовцы в Брест теперь смогут попасть именно по нему. Отныне никаких обходных путей через Польшу, гостей из Прибалтики ждут уже и брестские туроператоры, помимо привычных россиян, поляков и немцев.
Валентина Тюхай, руководитель информационного туристического центра:
Так как наши области были не объединены друг с другом, туристы из Прибалтики проблематично приезжали к нам. Потому что им приходилось заезжать в Брестскую область через Польшу, а это большой круг. А сейчас они могут спокойно через Гродно приехать в Брестскую область. Кроме этого, так как срок пребывания увеличился до 15 суток, это дает возможность гостям посещать наши санатории.
По новому указу для туристов из 73 государств увеличен и срок безвиза в этом регионе с 10 до 15 суток. А вот приезжать к нам гости смогут через два дополнительных пункта пропуска – «Бенякони» и «Берестовицу».
Впрочем, неизменным останется и 30-дневный безвиз для тех, кто в Беларусь попал через воздушные ворота Национального аэропорта «Минск».
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Мы больше всего надеемся на увеличение количества дней пребывания в Республике Беларусь. Если человек будет видеть возможность посещения ещё и других районов, и спуститься вниз по карте до Бреста, это увеличит минимум в полтора, а то и в два раза количество пребываний. А это уже дополнительные поступления в местный бюджет.
А ведь все эти шаги подчёркивают открытость и дружелюбность нашей внешней политики, о которых наш Президент говорит довольно часто. Взять хотя бы недавнюю встречу с генеральным секретарём Всемирной туристской организации, который приезжал на закрытие II Европейских игр. Тогда, кстати, безвиз расширили для болельщиков.
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Что и говорить, гостеприимство у белорусов в крови. В силу указ вступит через 3 месяца после официального опубликования.