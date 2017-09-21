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Милиция не подтвердила криминальную версию пропажи 10-летнего Максима Мархалюка

21.09.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Пятые сутки продолжается масштабная операция по поиску 10-летнего Максима Мархалюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полтысячи человек прочесывают Беловежскую пущу. Милиция, спасатели, лесники, пограничники, солдаты срочной службы, поисково-спасательные отряды и просто неравнодушные люди со всей страны километр за километром осматривают каждую кочку леса. Применяются все средства поиска.

В первые дни над пущей летал вертолет МЧС, но ее густота делает разведку с воздуха бессмысленной.

Были задействованы и служебные собаки, однако след на сыром мху взять не возможно. Ситуацию осложнил дождь. Тем не менее, люди не теряют надежду найти ребенка. Используют тепловизоры, постоянно расширяют радиус поиска, и по нескольку раз прочесывают наиболее вероятные участки. Версию о криминальном подтексте пропажи Максима в милиции не подтверждают.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Сегодня с самого утра отрабатывается заболоченная местность. Кроме того, повторно обследуются уже ранее проверенные сухие участки леса. Напомню, что основной версией остается та, что мальчик потерялся в лесу и находится именно там, поэтому будем его искать, пока не найдем.

Специалисты утверждают: временных нормативов поиска в подобных ситуациях не существует. Тем более, что практика показала: заблудившихся людей порой находят живыми и спустя недели.

Шансы выжить у ребенка есть, как минимум, неделю: в Свислочском районе продолжается поиск 10-летнего Максима Мархалюка

Напоминаем, Максим Мархалюк не вернулся домой вечером 16 сентября. Наша служба информации продолжает следит за развитием этой истории.

Милиция не подтвердила криминальную версию пропажи 10-летнего Максима Мархалюка

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