«Мне приснился сон, что я должна восстановить». Зачем минчанка возрождает усадьбу Хрептовичей под Новогрудком
Новости Беларуси. История, которая вдохновляет. Минчанка решила развернуть свою жизнь на 360 градусов – она отложила все дела и взялась за восстановление заброшенной усадьбы рода Хрептовичей XVIII века в агрогородке Щорсы Новогрудского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как признается женщина, в какой-то момент она почувствовала непреодолимое желание сделать в своей жизни что-то важное. Корреспондент Галина Буро посмотрела на воплощение мечты.
Здесь были дорожки для лошадей вкруговую для разворота, здесь были клумбы, здесь была красота.
Сейчас о былом величии усадьбы крупнейшего магнатского рода ВКЛ Хрептовичей мало что напоминает. Полуразрушенные здания, утраченный правый флигель, а сам дворец в советское время разобрали на кирпичи, остался лишь фундамент. Но менеджер-культуролог Анна Булда смогла увидеть здесь нечто большее, чем просто руины – бесценное наследие своей страны.
Анна Булда, директор культурно-просветительского фонда:
Мне приснился сон, что я должна восстановить усадьбу с большим парком. Когда я наткнулась на эту усадьбу, у меня было такое чуточку разочарование: а дворца-то тут и нет, как же так? Но просмотрев беглым взглядом историю, я поняла, что оно именно то, что нужно.
Несколько лет Анна думала, как подступиться к возрождению усадьбы. Собственных сбережений на реконструкцию явно не хватит, инвесторов привлечь не удалось. Знакомые подсказали: создай общественную организацию с благотворительным фондом, и единомышленники сами подтянутся.
Именно фонд – это та форма, которая позволит аккумулировать средства благотворителей. И тогда всем вместе, всем миром это можно сделать.
И дело действительно сдвинулось с мертвой точки. В усадьбу начали приезжать десятки волонтеров. За прошлое лето расчистили территорию от мусора и сухих деревьев, а за счет финансирования от грантов удалось построить беседку, провести ботаническое исследование парка и установить причины его подтопления.
Для того, чтобы сделать документацию по реконструкции мелиоративного канала, необходимо предварительно расчистить этот канал от завалов. Вот этим мы и планируем заниматься с волонтерами.
Усадьба несколько веков была культурным центром, а граф Хрептович – фактически белорусский Столыпин. Он почти на сто лет раньше, чем на государственном уровне, отменил крепостное право и ввел школы для крестьян.
Галина Буро, СТВ:
Десятки мастерских и собственная лесопилка. В усадьбе занимались животноводством, впервые в Беларуси ввели севооборот. Имение славилось вкуснейшим хлебом, лучшими сортами сыра, пива и вина. А в соседних селах даже говорили: «Вот бы жить, как в Щорсах!». Кстати, именно для хозяйственных нужд и была построена вот эта так называемая Мурованка Хрептовичей.
И Анна Булда, подобно Адаму Мицкевичу, который писал в усадьбе свою знаменитую «Гражину», прониклась энергетикой места.
Анна Булда:
Я, наверное, тот чудак, который пытается в одиночку сдвинуть огромный камень. Постепенно к чудаку начинают присоединяться люди, и он потихонечку начинает качаться. Он начинает качаться, и в один прекрасный момент, когда он сдвигается с места и катится, его уже нельзя остановить.
По подсчетам Анны, работы здесь не меньше чем на 30 лет. Прибыль усадьба начнет приносить в лучшем случае через полвека – то есть не при ее жизни. Да и по документам место Анне не принадлежит. На вопрос, зачем же ей все это надо, отвечает: такой порыв белорусской души.
«Думал, что это деревяшка»: в Рогачёвском районе лесник спустился помыть руки в реке и нашёл бивень мамонта
Новости Беларуси. В Рогачевском районе лесник обнаружил бивень мамонта. Именно так идентифицировали артефакт местные историки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Костный фрагмент характерной формы почти метр в длину Алексей Чегодаев случайно выловил в небольшой речке Ржавке. С автором сенсации встретился корреспондент Александр Добриян.
Спустился помыть руки в реке и прославился на весь район. Лесник Рысковского лесничества Алексей Чегодаев – автор исторической находки – показывает место своего случайного открытия.
Алексей Чегодаев, житель деревни Курганье:
Вон там лежала, изгибом к нам. Думал, что это просто деревяшка, корень какого-нибудь дерева, дуба мореного, или еще что-нибудь такое. Просто интересно было, что он очень оригинальной формы. Потащил за острый конец – неужели это бивень мамонта?
За пару дней до находки о шерстистых носорогах и мамонтах Алексею рассказывал маленький сын. Каково же было его удивление, когда отец привез домой настоящий бивень.
Радости ребенка не было предела.
Не меньше обрадовались редкой находке и историки. Алексей передал артефакт местным краеведам.
Один из древнейших экспонатов, который найден на территории Рогачевщины.
Фрагменты скелета мамонта в Рогачевском районе находили и до этого. Но такой крупный, длиной белее метра – впервые.
Александр Добриян, СТВ:
Бивни мамонта достигали огромных размеров: до 4 метров в длину и 100 килограммов веса. Как выглядел «владелец» этого фрагмента, помогут установить специалисты.
До проведения официальных экспертиз в Рогачеве высказывают и свои версии.
Геннадий Титович, директор Рогачевского районного центра туризма и краеведения:
Я склоняюсь к двум версиям. Что это было или место гибели древнего животного, или это было место стоянки древнего человека.
К слову, догадки не лишены логики. От места находки до стоянки древнего человека у деревни Бердыж чуть более 50 километров. Вся эта территория относится к Днепро-Деснинскому району проживания охотников на мамонтов. Гигантов люди добывали здесь 23 тысячи лет назад.