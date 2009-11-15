новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Мужчина шваброй убил младшего брата в Ивьевском районе

14.08.2017 - 13:22

Новости Беларуси. В Ивьевском районе пьяный мужчина убил своего брата шваброй.

В минувшие выходные в деревне Лаздуны-2 произошел конфликт двух братьев. 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил со своим сводным братом. Ему был 31 год.

Конфликт быстро перерос в драку, и старший брат несколько раз ударил младшего шваброй по голове.

Пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

Летом 2016 года в Гродненской области брат убил брата из-за того, что они не смогли договориться, каким мылом стирать носки – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

14-летнюю девочку жестоко убили в Молодечненском районе
«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе
Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания
Убийство 14-летней девочки: статья, по которой возбуждено дело, предусматривает исключительную меру наказания
Увиденное шокировало даже бывалых следователей: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе
Подозреваемый задержан: зверское убийство 14-летней девочки в Молодечненском районе
Фото: sk.gov.by
14-летнюю девочку убили в Молодечненском районе: подозреваемый задержан
Трагедия под Пуховичами: мужчина с ножом напал на соседок, 66-летняя женщина скончалась, две в больнице
В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею
В Венесуэле в день выборов убили кандидата в Конституционную ассамблею
В США рассекретили показания бывшего агента КГБ по делу об убийстве Джона Кеннеди
Почти 40 человек, умиравших от обезвоживания, обнаружили в грузовике в Техасе
Почти 40 человек, умиравших от обезвоживания, обнаружили в грузовике в Техасе
Все новости по теме Убийство
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru