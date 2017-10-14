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Мы взяли задачу развития предпринимательства: в Гродно прошла встреча Белорусского союза женщин

14.10.2017 - 18:05

Новости Беларуси. Помочь представительницам прекрасного пола реализоваться еще и в профессии 14 октября пообещали в Белорусском союзе женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь об этом шла в Гродно, где встретились участницы общественного движения.

Помощь в трудоустройстве – один из ключевых вопросов. В Белорусском союзе женщин уверены: начинать надо уже со студенческой скамьи.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин», заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
В этом году мы взяли себе такую задачу, как развитие предпринимательства. И, конечно, у нас созданы площадки в каждом регионе для того, чтобы помогать женщинам-предпринимателям. И у нас уже прошла международная конференция, на которой принята резолюция.

Эта резолюция включает в себя предложения всех женщин, которые заинтересованы в данной работе.

В День матери каждая представительница Белорусского союза женщин не осталась без цветов и поздравлений. Подарки ждали и активных участниц уборочной страды. Кстати, 15 октября их ждет еще один праздник – Международный день сельских женщин.

Мы взяли задачу развития предпринимательства: в Гродно прошла встреча Белорусского союза женщин

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