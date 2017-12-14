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На белорусской границе пойман бежавший из Швеции эстонец: с собой у него были только деньги и золото

14.12.2017 - 22:39

Новости Беларуси. Беглец из Польши: белорусские пограничники задержали гражданина Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина добирался до соседнего государства автостопом из Швеции, где отбывал наказание за мелкое хулиганство. В Польше ему сообщили, что он находится в розыске. Путешественник, недолго думая, решил тут же покинуть территорию ЕС и устремился на белорусскую землю.

Здесь его и задержал наш погранотряд.

Судя по багажу, времени на сборы у «туриста» практически не было: с собой он взял только солидную сумму денег, а также 100-граммовый слиток золота. За нарушение госграницы в отношении эстонца начат административный процесс.

На белорусской границе пойман бежавший из Швеции эстонец: с собой у него были только деньги и золото

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