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На привокзальной площади в Гродно задержали эксгибициониста

21.09.2017 - 18:38

Новости Беларуси. Недалеко от железнодорожного вокзала в Гродно был задержан эксгибиционист.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, 38-летний мужчина «решил похвастаться своим достоинством на привокзальной площади».

Прохожих возмутило такое поведение и они сообщили об инциденте в милицию. Мужчину задержали.

В отношении эксгибициониста возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Это не первый случай подобного рода за последнее время. В начале августа похожий случай произошел в Гродно в здании железнодорожного вокзала.

Пьяный эксгибиционист был задержан – здесь подробнее.

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Источник: скриншот из видео, размещенном на сайте onliner.by
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