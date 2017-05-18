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На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне

18.05.2017 - 09:44

Новости Беларуси. Как добраться до шлюзов Августовского канала и где купить белорусские сувениры. В помощь путешественникам на трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне.

Информационные стенды выполнены в виде карты с условными обозначениями и легендой. Благодаря чему турист без труда сориентируется на местности, а также узнает местоположение интересных объектов региона. Схема подскажет, какой путь лучше выбрать для движения, где находятся кафе, гостиницы и другой сервис. Щиты украсили дороги, ведущие в город, в том числе с литовского и польского направлений. Там же появились электронные табло и бигборды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Сегодня разрабатывается доктрина информационной поддержки. Будут установлены рекламные ситилайты, на которых будут тоже установлены карты с основными объектами. Сегодня определили мы, что вся информация, все информационные носители будут на трех языках: на русском, белорусском, английском.

С момента установления безвизового режима Гродненскую область посетили 14 тысяч туристов из 48 стран. Помимо традиционных гостей из Прибалтики в регионе побывали мексиканцы, японцы и австралийцы.

На трассах под Гродно устанавливают щиты-путеводители по безвизовой зоне

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