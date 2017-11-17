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Над БелАЭС за последние полгода зафиксировали 8 полетов беспилотников

17.11.2017 - 12:03

Новости Беларуси. Генпрокуратора РБ проанализировала соблюдение закона в сфере использования в национальном воздушном пространстве квадрокоптеров и дронов.

Как сообщается на сайте ведомства, в 2017 году выросло число несанкционированных полетов этих авиамоделей.

Например, в Гродненской области над БелАЭС в течение второго полугодия нынешнего года было зафиксировано 8 полетов, которые совершены беспилотниками в запрещенной для них зоне.

В МВД направлено информационное письмо с предложением принять меры по установлению лиц, которые нарушают порядок использования воздушного пространства.

Информация о недостаточной информированности владельцев беспилотных авиамоделей о перечне зон, где нельзя летать, также направлена в Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси. Было предложено ускорить разработку Авиационных правил организации и выполнения полетов авиамоделей.

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