«Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси
Новости Беларуси. Экс-министр здравоохранения, а ныне губернатор Гродненской области Владимир Караник стратегии коронавирусной борьбы придерживается со всей страной, но все же с гродненскими врачами стремится более активно внедрять новые методы лечения по мере накопления мирового опыта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Занимаются анализом и прогнозированием.
Информация из первых рук: эта неделя отметилась снижением темпа прироста новых случаев инфицирования. Если тенденция сохранится, значит, мы вышли на плато. Медики называют его высокогорным плато, которое понемногу пойдет на спад.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Если мы понимаем: сейчас в структуре заболеваемости респираторными вирусными инфекциями ведущую роль играет коронавирус, то мы надеемся, что с течением времени пройдет перераспределение, и мы опять будем в большей мере видеть наши стандартные, не скажу родные, но стандартные вирусы. Это аденовирус, это вирусы гриппа. Благодаря прививочной кампании, надеюсь, эпидемии гриппа в этом году не будет. Но это будут те респираторные вирусы, с которыми мы привыкли иметь дело постоянно. Поэтому очень надеемся, что подъем коронавирусной инфекции не продлится до февраля, и мы будем видеть в ближайшие полтора-два месяца уже цифры снижения заболеваемости.
И чтобы скорее вторая волна COVID нас покинула, помочь ей должны сами люди. Соблюдать масочный режим, мыть руки, очень важно ограничить контакты. Специалисты говорят: пандемии полностью уходят, когда больше 60 % населения переболеет. Но хотите ли вы попасть в эти проценты – решать вам.
«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса? Читать далее.
«Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения». Как санстанция проверяет общественные объекты во время пандемии
Новости Беларуси. В Беларуси фиксируется увеличение количества новых случаев COVID-19. Эпидемиологи в этот опасный период призывают не пренебрегать личными мерами безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Использование защитных масок, особенно в общественных местах, социальная дистанция, гигиена рук – соблюдение элементарных правил помогает значительно снизить риск. Но если медики готовы бороться с этой напастью, то вот сами белорусы, откровенно, говоря сильно расслабились.
Галина Буро, корреспондент:
О пользе ношения маски в общественных местах знает, пожалуй, каждый. А еще о том, что руки надо обрабатывать санитайзерами или антисептическими средствами на основе этанола. Его должно быть не меньше 60 %. Но всегда ли то, что мы знаем, мы же и соблюдаем?
– Скажите, пожалуйста, почему вы работаете, маску неправильно носите?
– В смысле неправильно?
– Носик должен быть всегда закрыт. Вот вы открыли его, все время трогаете. Маска должна не спадать. Если вы дотронулись, вы сейчас должны менять масочку.
Продуктовый магазин – еще один хит по массовому скоплению людей. В него ходят все, отсюда и повышенные требования к соблюдению продавцами санитарных мер. Гродненский областной санэпид постоянно мониторит. Специалисты уверены: в борьбе с СOVID одной маской сыт не будешь, нужен целый комплекс мер. Информационные листы и дезраствор на входе есть, а вот одноразовые перчатки для покупателей надо бы перевесить, чтобы человек сначала брал перчатки, а уж потом корзину. И никакого захламления рабочих мест.
Захламление мешает уборке. А чистота среди продуктов питания – залог здоровья. Идем дальше. Разметка для социального дистанцирования нанесена, хлебобулочные изделия запакованы в пленку. Стоп, а почему одна из продавцов не переоделась в форму? Это тоже важное правило. Круговорот бацилл из-за домашней одежды нам не нужен. Нарушение тут же устраняется.
Галина Бекиш, старший продавец магазина:
Люди наши пользуются, очень благодарны, что у нас все можно купить: и маски одноразовые, и перчатки. Мелкие замечания, конечно, бывают. Мы стараемся, все устраняем.
Но вот что получается: одни стараются, а другие как-то не очень.
В больших магазинах я в маске хожу. А вот в такой забежала буквально на пять минут и просто не одела, спешила.
В небольших кафе и барах вопросов возникает больше. Элементарно с дезрастворами для покупателей.
«Надеемся, что подъём не продлится до февраля». Владимир Караник рассказал о возможном развитии пандемии коронавируса в Беларуси
И хоть продавец как-то неуверенно пытается рассказать, что при входе в кафе есть антисептик, мы его так и не нашли. Собственно, как не нашли и журнал для записи температуры тела работников, и разметку на полу для социального дистанцирования возле кассы, и расстояния между столиками и стульями.
Стулья расставлены без учета метр-полтора друг от друга. Сказано – значит, по одному надо убирать. Было время с 27-го.
Скажем больше, владельцам точки общепита не знать о санитарно-эпидемиологических мерах во вторую волну коронавируса, согласитесь, странно. Кстати, санстанция на нарушения указала им еще четыре дня назад.
У нас декрет № 7 Президента Республики Беларусь об осуществлении предпринимательской деятельности. Написал все для вас. И вы доброжелательные, и вы должны поддерживать. Там третьим пунктом: поддерживать чистоту и порядок, соблюдать все требования законодательства. Там написано в декрете № 7. Мы прошлись глазами покупателя, видели нарушения. И я спрашиваю в очередной раз: кому нам эти нарушения сказать, чтобы не давать вам месяц, три, четыре? Такого нет у вас!
Кстати, за то время, пока ругались, можно было устранить все нарушения. Но так, по всей видимости, неинтересно.
Марина Руфкина, заведующая отделением гигиены питания Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В октябре санитарно-эпидемиологической службой проверено больше, чем 600 торговых объектов, в том числе объектах общественного питания и рынках. Практически в 50 % случаев найдены нарушения. В объектах общественного питания при первичном выявлении нарушений санэпидслужба дает рекомендации, если эти нарушения не создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека.
На сознательность же белорусов пытаются повлиять сами жители. Делают замечания тем, кто не соблюдает антиковидные правила.
– Социальную дистанцию люди соблюдают в магазине?
– Дистанцию нет. Стоят, может, на полметра друг от друга – такая дистанция. Вот я сейчас: женщина прямо со мной, чуть ли не на плечи.
Слова не беспочвенны. Вторая волна обогнала первую по количеству заболевших. Радует, что вирус утратил вирулентность. Зато чаще тест положительный оказывается у молодежи. Может, потому что слишком расслабились?
«Если много людей, я надеваю. Маска в кармане». Как белорусы относятся к мерам предосторожности во время коронавируса? Подробности здесь.