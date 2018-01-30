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Названа предполагаемая причина пожара в Лидском районе, в котором погибла семья

30.01.2018 - 12:05

Новости Беларуси. Семья погибла на пожаре в Лидском районе.

По информации МЧС, трагедия произошла ночью 30 января. Возгорание произошло в четырехквартирном доме на втором этаже.

Спасателям о пожаре сообщили соседи. По их словам, в подъезде было сильное задымление, загорелся диван на лестничной площадке. Дверь в соседскую квартиру была приоткрыта, но невозможно было войти туда.

Фото: МЧС

Сотрудники МЧС обнаружили в квартире без сознания семью из трех человек: 61-летнего мужчину, его 56-летнюю жену и 31-летнего сына.

Реанимационные мероприятия оказались тщетными. Пострадавшие скончались.

Фото: МЧС

Огонь уничтожил диван на лестничной площадке, закоптил стены, потолок в подъезде и квартире.

Одна из рассматриваемых причин пожара – неосторожность при курении.

Фото: МЧС

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить обстоятельства трагедии.

В начале января страшный пожар произошел под Борисовом.

В горевшем доме обнаружили тела пяти мужчин – здесь подробнее.

Фото: МЧС

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