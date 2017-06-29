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Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка

29.06.2017 - 22:28

Новости Беларуси. Без горячей воды остались жители поселка Красносельский в Гродненской области.

Грузовик зацепил трубу газопровода, повредил машины на парковке и добавил работы местным службам.

На предприятии остановлено производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия уже вторые сутки продолжаются восстановительные работы. Авария здесь произошла накануне. И потянула за собой цепочку проблем.

Из-за повреждённой газовой трубы остановлена мини-ТЭЦ завода.

А нет электричества для подогрева – нет горячей воды для всего посёлка.      

ЧП произошло в обычный рабочий день. Водитель грузовика – работник Слонимского предприятия,

как обычно после отгрузки выезжал с территории завода, но забыл опустить кузов.

 По словам очевидцев, встречные машины ему сигналили, но водитель не придал этому значение. Пока не зацепил трубу газопровода.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
Уже при выезде с территории предприятия поднятым кузовом грузовика были повреждены надземные инженерные коммуникации,

которые в свою очередь при падении повредили 5 припаркованных легковых автомобилей.

В настоящее время в отношении водителя сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителя составлен административный протокол.

Заводская мини-ТЭЦ, к торой идёт эта газовая труба, вырабатывает электроэнергию и пар.

Авария внесла коррективы в производственный процесс. Работу пришлось приостановить.

Геннадий Найдюк, заместитель генерального директора цементного завода:
Конечно же, для предприятия здесь есть ущерб. После проведения ремонтно-восстановительных работ это всё будет обсчитано. И всё это будет решаться с виновником.

Самое главное для нас, что в этой аварии никто из людей не пострадал. 

Такая же позиция у местных жителей. В Красносельском проживает около 7-ми тысяч человек. Многие – работники цементного завода.

Вера Дюкарева, житель посёлка Красносельский:
Нормально всё, ничего страшного. Если будет один день – может выдержится. А вот если две недели – тогда плохо. 

Невнимательности водителя ещё будет дана правовая оценка.

Пока же на предприятии задача максимум –  оперативно устранить последние аварии.

Ремонтные работы здесь не останавливаются ни на минуту. Задействованы десятки работников, два крана и 4 подъёмника. Возобновить теплоснабжение в поселке обещают в ближайшее время.

Невнимательности водителя, который оставил посёлок Красносельский без горячей воды, будет дана правовая оценка

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