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Норма алкоголя превышена в 6 раз. В Гродно нетрезвая женщина попала в ДТП и скрылась

19.12.2017 - 14:57

Новости Беларуси. Нетрезвая женщина скрылась с места аварии в Гродно.

По информации УГАИ УВД Гродненского облисполкома, об инциденте сообщил очевидец.

По словам женщины, она была у родителей дома, где пила бальзам. Из окна водитель увидела свободное место на парковке и решила перепарковать свой Great Wall Hover. Женщина зацепила Volkswagen, однако отметила, что не почувствовала удара и поехала к своему дому.

Женщину задержали. Норма алкоголя в ее крови была превышена в шесть раз.

Несколько лет назад минчанка выпила настойку боярышника и пьяная села за руль.

Женщина хотела отвезти сына в школу – здесь подробнее.

Изображение носит иллюстративный характер

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