новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей

06.02.2017 - 20:45

Новости Беларуси. Четвертый форт Гродненской крепости превратится в уникальный музей. Во время Первой мировой войны именно за это сооружение более двух суток велись ожесточенные бои. Основная его часть – казармы, доты и пороховые погреба – были окружены рвами с водой.

Спустя столетие в укреплении появится экспозиция, к которой оборудуют подъездной путь.

Конструкция крепости не позволяет провести отопление или электричество. Поэтому туристам предложат воспользоваться касками с фонариками и по-настоящему окунуться в атмосферу минувших лет.

Андрей Вашкевич, заведующий отделом новейшей истории Гродненского государственного историко-археологического музея:
Люди должны, как минимум, знать технику безопасности. Второе – сделать так, чтобы эти форты хотя бы отдаленно приобрели атмосферу, вид 100-летней давности. Это значит нужно вырубить лес, нужно сделать лесенки, возможно, где-то восстановить земляные укрепления.

Остальные форты Гродненской крепости сохранились в меньшей степени.

Поэтому их планируют законсервировать, обозначить информационными щитами и включить в туристическую карту безвизовой зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители должны знать технику безопасности: в форте Гродненской крепости появится необычный музей

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Музей Белки
«Музей Белки» появился в городском посёлке Большая Берестовица Гродненской области
«Музей утюга» в Гродно
Единственный в Беларуси «Музей утюга» открылся в Гродно
В Гродно открылся первый в Беларуси музей каменных скульптур под открытым небом
В Гродно открылся первый в Беларуси музей каменных скульптур под открытым небом
В Гродненской области открылся музей белки
В Гродненской области открылся музей белки
Новая Интернет-игра позволяет совершить экскурсию в музей не выходя из дома
Посетить музей Максима Богдановича не выходя из дома
Музей безопасности дорожного движения в Гродно
Новый музей безопасности дорожного движения создается в Гродно
Музей викингов откроется в Беларуси
Музей викингов под открытым небом появится в Гродненской области
Выставка белорусских батлеек в Гродно
В Гродненском музее истории религии открылась уникальная выставка белорусских батлеек
Все новости по теме Музеи Гродно
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru