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Новые правила доступа в приграничную зону с Литвой: что изменилось?

15.12.2017 - 21:15

Новости Беларуси. Литва с 2018 ужесточит правила доступа в приграничную зону для Беларуси и России, а с Польшей временно возобновит пограничный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение Вильнюс объясняет желанием защитить свои рубежи.

Речь идет о зоне от 50 метров до нескольких километров. Попасть в нее можно будет только по особым разрешениям. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Сократится также и список лиц, которые имеют право находиться в приграничной зоне.

В частности, это люди, которые живут в ней или у которых есть здесь недвижимость. На разрешения могут рассчитывать и те, кто собирается посетить места захоронений.

Новые правила доступа в приграничную зону с Литвой: что изменилось?

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