новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

О пробках на границе с Литвой 11 марта предупреждает Госпогранкомитет Беларуси

11.03.2017 - 16:45

Новости Беларуси. На выезде из Беларуси в Литву 11 марта могут образоваться серьезные очереди. Об этом предупреждает Госпогранкомитет нашей страны. По информации, которая поступила от сопредельной стороны, в литовской части пункта пропуска «Каменный Лог – Мядининкай» возникли технические проблемы с работой компьютерных информационных систем. В связи с этим на данном участке границы ожидается скопление транспорта.

Сейчас там находятся свыше 50 грузовых автомобилей.

Поэтому до восстановления пропускной способности погранперехода лучше воспользоваться другими пунктами пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О пробках на границе с Литвой 11 марта предупреждает Госпогранкомитет Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев
Иностранцев при въезде в Китай обяжут сдавать отпечатки пальцев
Михаил Гриб
В Беларуси планируют ввести биометрические паспорта и ID-карты
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Очереди на границе с ЕС: выезда в Литву и Латвию ждут фуры, в Польшу – легковушки
Николай Борейко, начальник управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Республики Беларусь
От трех до четырех лет тюрьмы получили участники преступной группы, занимавшиеся незаконной миграцией через Беларусь
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Польша ужесточила правила беспошлинного ввоза топлива: как белорусские водители отреагировали на нововведение
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Водитель: пункт пропуска «Домачево» – один из самых быстрых
Пункт пропуска «Домачево» возобновляет работу
Пункт пропуска «Домачево» возобновляет работу
Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»
Электронная очередь с 1 сентября заработает в пограничном пункте пропуска «Брест»
Все новости по теме Выезд за границу
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru