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Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы

21.04.2017 - 20:28

Новости Беларуси. В Гродно 21 апреля встречали юбилейного туриста.

Зинаида Микшикеня из Вильнюса стала 10-тысячным безвизовым туристом.

Ей вручили символический подарок и пожелали хорошего отдыха. Женщина призналась, что о безвизовой зоне Беларуси узнала случайно и не смогла этим не воспользоваться. В последний раз в нашей стране она бывала ещё более 25 лет назад, а в Гродно и вовсе впервые. В ее планах – посещение памятников архитектуры и костелы.

Кстати, по первым впечатлениям гостья однозначно посоветует такие поездки своим друзьям.

Зинаида Мишкиненя, турист (Литва):
Решили приехать. И очень так неожиданно и очень приятно, что я стала 10-тысячным туристом. Очень довольны, что можем вот так приехать без визы.

Гродненское направление стало популярным у иностранцев сразу после введения безвизовой зоны – экспорт туристических услуг возрос более чем на 70 тысяч долларов. Летом эта цифра может стать еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы

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