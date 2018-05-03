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Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая

03.05.2018 - 10:49

Новости Беларуси. Девять дней под парусом. Семь судов пройдут по рекам и каналам юга Беларуси в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди парусных экипажей, в основном, самодельные яхты и катамараны.

Старт участники водного похода приняли в Пинске. Продолжат путь через Кобрин, Жабинку, а конечная точка маршрута в Бресте 8 мая. По пути яхтсмены-энтузиасты посетят памятные места, связанные с военной историей того или иного края. По речной глади яхты пройдут больше 250 километров.

Такой поход проходит в Беларуси впервые, в 2017 году яхты ходили к месту начала операции «Багратион».

Александр Гиль, участник водного похода «Победа-2018»:
Основная идея, которая нас объединила, – почтить память погибших воинов-речников, которые воевали за эти прекрасные места. Потому что мы сейчас живем хорошо.

Сложности похода, конечно, будут – много мостов, линий электропередач, когда надо будет останавливаться, складывать мачты, чтобы пройти под ними. Но эти трудности нас не пугают.

Сразу после завершения водного похода в День Победы на набережной Мухавца в Бресте состоится и первый в истории города парад парусных яхт.

Основная идея – почтить память погибших воинов-речников. По рекам и каналам юга Беларуси пройдут суда накануне 9 Мая

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