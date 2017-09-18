От маминых сказок до шедевров литературы: школьник из Гродно стал лауреатом республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика»

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета в свои 12 лет декламирует белорусскую классику на уровне мастера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Семашко из Гродно стал лауреатом национального конкурса юных чтецов «Живая классика», финал которого прошёл в Полоцке на Дне письменности. Творческое состязание под патронажем СТВ уже претендует на звание самого масштабного конкурса чтецов в истории нашей страны. За полгода в нем приняли участие почти 13 тысяч ребят. Школьник из Гродно заставил зал, затая дыхание, вслушиваться в строки Франтишка Богушевича о родном языке.