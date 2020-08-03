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По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно

03.08.2020 - 19:47

Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство общежития для студентов-купаловцев. В здании идут заключительные отделочные работы, появляется мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

13-этажное общежитие рассчитано на 1 030 мест. Оно станет одним из самых современных и крупных в области. Строители ушли от советского подхода к студенческим помещениям, сегодня ставка на комфорт проживания.  

Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. Там есть мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе спортивные площадки.  

Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Сегодня работа кипит с опережением срока почти на полгода. Сдать объект планируют уже в этом месяце, чтобы новый учебный год студенты встретили с новосельем. Строителям помогают студенческие отряды.  

Мария Гусева, командир студенческого отряда:
Мы здесь убираем блоки, помогаем к открытию. Общежитие вообще включает в себя все: и пищеблок с буфетом, и гостиничные номера, если родственники хотят приехать.  

Василий Сенько, проректор по воспитательной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:   
Практически количество койко-мест удваивается. Это позволит всю остроту проживания иногородних студентов снять. Да, это еще не стопроцентная обеспеченность, но процентов 75-80 мы обеспечивать будем общежитием.  

Вопрос с жильем на контроле Президента. Зачастую в командировках главе государства докладывают о новых стройках. Так, во время недавней поездки в Гродно Александру Лукашенко показали студенческое общежитие для будущих медиков.

13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу не хватало денег. Недостроенная коробка стояла годами.    

Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму – около 30 миллионов рублей. Об общежитии для купаловцев во время визита Президента в Гродно также шла речь.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Cколько примерно будет стоить вот это здание?  

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Это здание стоит примерно 45-50 миллионов.  

Александр Лукашенко:  
Рублей?  

Владимир Кравцов: 
Да. 

Александр Лукашенко:
То есть 20 миллионов долларов, и можно под ключ сдать? 

Владимир Кравцов: 
Да. Здесь тоже подъездные пути, плоскостные сооружения, волейбольная, баскетбольная площадки. 

Александр Лукашенко:  
Но это тысяча студентов.

Владимир Кравцов:  
1 030.  

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:  
Строится жилья достаточно много в Гродно. Люди отселяются из общежитий потихоньку. Мы оставшихся людей рассредотачиваем по другим общежитиям, или они строят жилье. Последний из промстроя мы передали, опять же, для университета – здание общежития.  

Рассчитано общежитие на 1030 мест. Для Гродненского медицинского университета это долгожданный объект, ведь до этого учреждение могло обеспечить жильем только половину иногородних студентов.   

Люди в материале: Мария Гусева, Василий Сенько, Александр Лукашенко, Владимир Кравцов, Мечислав Гой
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Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить

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Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору.

О цене ремонта – корреспондент Ирина Недобоева.

В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.

Юлия Рыжикова:
Готовить было невозможно, потому что работала одна плита, один круг. А теперь приходишь и готовишь с большой радостью. Работают и духовки, и плиты.

Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.

Янина Лисовская, председатель совета общежития:
Нам положили плитку новую, асфальтировали. 34 года у нас тут были ямки. Дети очень довольны, катаются, рисуют. В поликлинику дорогу плиткой выложили.

Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.

Каролина Пижурина:
Мне кажется, это самая лучшая площадка в нашем районе.

Полина Моисеенко:
Здесь всегда очень много детей. Турники, качели, тренажеры...

Даниил Мельников:
Мне она нравится тем, что здесь есть тренажеры, а еще можно погонять в мяч, на турниках подтягиваться можно. Не надо ходить в зал и платить за это деньги.

Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.

Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
Так быстро наши власти отреагировали на все наши просьбы, предложения.

До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.

Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Жильцы, проживающие в общежитиях, приравнены к жильцам арендных квартир. Жильцы в общежитиях также обязаны платить, но для них существенно меньше стоимость. И все поступающие деньги будут направляться именно на ремонтные работы.

Ирина Недобоева, СТВ:
В Могилеве чуть больше 50 общежитий, которые обслуживаются не городскими предприятиями, а жилищно-коммунальным хозяйством города. До конца года в них планируют заменить старые электрические плиты на новые. А еще в планах капитальный ремонт кровли.