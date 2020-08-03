По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно
Новости Беларуси. В Гродно завершается строительство общежития для студентов-купаловцев. В здании идут заключительные отделочные работы, появляется мебель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
13-этажное общежитие рассчитано на 1 030 мест. Оно станет одним из самых современных и крупных в области. Строители ушли от советского подхода к студенческим помещениям, сегодня ставка на комфорт проживания.
Здание построено по квартирному принципу с тремя комнатами, кухней, санузлом и кладовкой. Там есть мебель и бытовая техника. Предусмотрены кабинеты самоподготовки и кружковой работы, медицинский блок, буфет, а во дворе спортивные площадки.
Президент во время визита в Гродно осенью 2018 года дал поручение включить общежитие в республиканскую инвестпрограмму. Сегодня работа кипит с опережением срока почти на полгода. Сдать объект планируют уже в этом месяце, чтобы новый учебный год студенты встретили с новосельем. Строителям помогают студенческие отряды.
Мария Гусева, командир студенческого отряда:
Мы здесь убираем блоки, помогаем к открытию. Общежитие вообще включает в себя все: и пищеблок с буфетом, и гостиничные номера, если родственники хотят приехать.
Василий Сенько, проректор по воспитательной работе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Практически количество койко-мест удваивается. Это позволит всю остроту проживания иногородних студентов снять. Да, это еще не стопроцентная обеспеченность, но процентов 75-80 мы обеспечивать будем общежитием.
Вопрос с жильем на контроле Президента. Зачастую в командировках главе государства докладывают о новых стройках. Так, во время недавней поездки в Гродно Александру Лукашенко показали студенческое общежитие для будущих медиков.
13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу не хватало денег. Недостроенная коробка стояла годами.
Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму – около 30 миллионов рублей. Об общежитии для купаловцев во время визита Президента в Гродно также шла речь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Cколько примерно будет стоить вот это здание?
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Это здание стоит примерно 45-50 миллионов.
Александр Лукашенко:
Рублей?
Владимир Кравцов:
Да.
Александр Лукашенко:
То есть 20 миллионов долларов, и можно под ключ сдать?
Владимир Кравцов:
Да. Здесь тоже подъездные пути, плоскостные сооружения, волейбольная, баскетбольная площадки.
Александр Лукашенко:
Но это тысяча студентов.
Владимир Кравцов:
1 030.
Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Строится жилья достаточно много в Гродно. Люди отселяются из общежитий потихоньку. Мы оставшихся людей рассредотачиваем по другим общежитиям, или они строят жилье. Последний из промстроя мы передали, опять же, для университета – здание общежития.
Рассчитано общежитие на 1030 мест. Для Гродненского медицинского университета это долгожданный объект, ведь до этого учреждение могло обеспечить жильем только половину иногородних студентов.
Впервые за 30 лет: что изменилось в могилёвском общежитии после ремонта и почему здание решили обновить
Новости Беларуси. Кухни после ремонта, новое оборудование на детской площадке, замена кровли. Некоторым могилевским общежитиям уже больше трех десятков лет, но впервые за эти годы они стали обновляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До недавнего времени это жилье принадлежало предприятиям и организациям города. Сейчас их передали жилищно-коммунальному хозяйству. В жировках появилась дополнительная плата – за пользование жилыми помещениями. Эти деньги решили использовать по назначению. Правда, только после визита жителей к губернатору.
О цене ремонта – корреспондент Ирина Недобоева.
В этом общежитии на улице Крупской в Могилеве Юлия Рыжикова живет 12 лет. В последнее время из нескольких электрических плит на общей кухне работала только одна.
Юлия Рыжикова:
Готовить было невозможно, потому что работала одна плита, один круг. А теперь приходишь и готовишь с большой радостью. Работают и духовки, и плиты.
Новые плиты, окна, двери, светильники и сантехника появились не только в этом, но и в соседнем общежитии. Такого изобилия «обновок» здесь не бывало с момента открытия. А ведь постройкам уже перевалило за тридцать.
Янина Лисовская, председатель совета общежития:
Нам положили плитку новую, асфальтировали. 34 года у нас тут были ямки. Дети очень довольны, катаются, рисуют. В поликлинику дорогу плиткой выложили.
Преобразилась и детская игровая площадка. Новые тренажеры, качели и турники уже полюбились местной ребятне.
Каролина Пижурина:
Мне кажется, это самая лучшая площадка в нашем районе.
Полина Моисеенко:
Здесь всегда очень много детей. Турники, качели, тренажеры...
Даниил Мельников:
Мне она нравится тем, что здесь есть тренажеры, а еще можно погонять в мяч, на турниках подтягиваться можно. Не надо ходить в зал и платить за это деньги.
Пороги разных инстанций жильцы общежитий обивали не один год. Просьбы простые: элементарный ремонт. Ведь за эти годы без должного обслуживания здания сильно износились. И только после приема у губернатора ситуация изменилась.
Маргарита Кожемякина, мастер ЖРЭУ Ленинского района Могилева:
Так быстро наши власти отреагировали на все наши просьбы, предложения.
До недавнего времени большая часть могилевских общежитий относилась к предприятиям и организациям областного центра. Теперь подведомственное жилье передали городу. В жировках появилась дополнительная графа – плата за пользование. Именно эти деньги, после визита к губернатору, было решено пустить на нужды жильцов общежитий.
Андрей Киблов, генеральный директор Могилевского городского управления коммунальных предприятий:
Жильцы, проживающие в общежитиях, приравнены к жильцам арендных квартир. Жильцы в общежитиях также обязаны платить, но для них существенно меньше стоимость. И все поступающие деньги будут направляться именно на ремонтные работы.
Ирина Недобоева, СТВ:
В Могилеве чуть больше 50 общежитий, которые обслуживаются не городскими предприятиями, а жилищно-коммунальным хозяйством города. До конца года в них планируют заменить старые электрические плиты на новые. А еще в планах капитальный ремонт кровли.