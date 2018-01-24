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Под Гродно мужчина хотел совершить акт самосожжения: его отговорили журналисты и милиционеры

24.01.2018 - 11:51

Новости Беларуси. В Гродненском районе был предотвращен суицид.

По информации УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось вечером 23 января. 58-летний житель одной из деревень Гродненского района в состоянии алкогольного опьянения облил себя бензином и позвонил журналистам «Гродненской правды». Мужчина рассказал, что намерен совершить акт самосожжения.

На место приехали милиционеры и спасатели.

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома: 
Мужчина в очередной раз употребил алкоголь, что однозначно повлияло на его поведение. Он вспомнил, что местный участковый инспектор требовал завязать со спиртным и, в противном случае, намеревался направить в лечебно-трудовой профилакторий.

Житель Гродненской области решил привлечь к себе внимание, поэтому позвонил журналистам.

В процессе переговоров к местному жителю в дом вошли сотрудники милиции. Неприятных последствий удалось избежать.

Как уговорить подростка не прыгать с 16 этажа или обезоружить мужчину с ножом предложением закурить.

Истории о людях, которые смогли спасти жизни – здесь подробнее.

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