﻿ Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области

06.01.2018 - 15:15

Новости Беларуси. Канун Рождества – время наполненное милосердием. И 6 января  воспитанникам  специализированной школы-интерната для детей с нарушениями зрения  вручали подарки от имени Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей  встречали по традиции празднично: возле наряженной ёлки со сказочными персонажами. Воспитанники школы-интерната подготовили для гостей небольшой концерт. 

Ведь, не обладая способностью хорошо видеть, они прекрасно слышат своих зрителей и ощущают теплоту их сердец. А также всегда рады делиться искренними эмоциями от долгожданных подарков.

А это интеллектуальные и развивающие игры, наборы для творчества, куклы и машинки.   

Вероника Грасюк, учащийся Гродненской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения:
Мы подготовили гостям сувениры. Праздников мы очень ждём. Гостей всегда приветливо встречаем, любим праздники.

 Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Такие акции, они необходимы. Необходимы, в первую очередь, потому что дети знают, что чудеса сбываются. И одни из чудес – это подарки, это новогоднее хорошее настроение, это прекрасное состояние души для нас взрослых.

В рождественский сочельник участники благотворительной акции «Наши дети» с подарками от имени Президента посетили также школы-интернаты региона, дом ребёнка и детскую областную больницу. Тех, кто в первую очередь нуждается в заботе и внимании. 

Подарки от имени Президента Беларуси вручили воспитанникам интернатов в Гродненской области

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Дарить волшебство так просто: как воспитанники детского дома № 5 встретили звёзд Рождественского турнира?
Дарить волшебство просто: как звёзды Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников детского дома №5
Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси
Воспитанникам Руденской школы-интерната 6 января вручили подарки от Президента Беларуси
Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5
Участники Рождественского турнира поздравили с праздниками воспитанников столичного детского дома № 5
«Ребята готовились очень ответственно». Кобяков вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской школы-интерната
«Ребята готовились очень ответственно». Кобяков вручил новогодние подарки ученикам Молодечненской школы-интерната
Обыкновенное чудо: 6-летний воспитанник Осиповичской школы-интерната впервые встал на ноги
Обыкновенное чудо: 6-летний воспитанник Осиповичской школы-интерната впервые встал на ноги
Будущие специалисты легкой промышленности с нелегкими судьбами: как ученицам Сенненской школы-интерната дают профессию
Будущие специалисты легкой промышленности с нелегкими судьбами: как ученицам Сенненской школы-интерната дают профессию
Фестиваль для воспитанников домов-интернатов прошёл 20 мая в Минске
Фестиваль для воспитанников домов-интернатов прошёл 20 мая в Минске
Вилейская школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи
Ирландцы подарили воспитанникам Вилейской школы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи «Надежду» и тепло семьи
Все новости по теме Школа-интернат
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru