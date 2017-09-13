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Полуторогодовалая девочка утонула в декоративном пруду во дворе дома в Свислочском районе

13.09.2017 - 15:44

Новости Беларуси. 12 сентября в деревне Гринки Свислочского района в декоративном пруду у дома утонул ребенок.

По информации Гродненского ОУМЧС, девочке был 1 год и 8 месяцев. В Гринки родители ребенка приехали в гости к родственникам. Во время трагедии взрослые были заняты делами по хозяйству. Ребенка сразу же доставили в больницу, однако девочку не удалось спасти.

Следователями проводится проверка и изучаются обстоятельства инцидента.

В начале лета в Бешенковичском районе произошла похожая трагедия.

Двухлетний мальчик утонул в водоеме возле дома, пока мама ходила ему за соком – здесь подробнее.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

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