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Тройное ДТП в Ивьевским районе: пострадали три человека

19.01.2018 - 17:41

Новости Беларуси. 19 января возле деревни Дуды на трассе Минск-Гродно произошло ДТП.

Столкнулись три автомобиля: Opel, Citroen и ВАЗ.

Фото: ГАИ Гродно

По предварительной версии, водитель Opel отвлёкся и врезался в Citroen, который ехал в том же направлении. Автомобиль французского производства выбросило на встречную полосу, где он врезался в ВАЗ.

В результате ДТП пострадали три человека. С травмами госпитализированы водитель Citroen, а также водитель и пассажир ВАЗа. Мужчина, управлявший Opel, не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: ГАИ Гродно

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