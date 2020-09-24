Потребитель на первом месте. Почему сотрудники «Беллакта» против забастовок на предприятиях
Новости Беларуси. Попытки расшатать ситуацию в промышленном комплексе нашей страны оказались неудачными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все крупные производства работают в штатном режиме, несмотря на продолжающиеся призывы со стороны отдельных Telegram-каналов не выходить на работу. Подавляющее большинство белорусов против такой разрушительной риторики.
Кураторы протестов из Польши и Литвы с особым вниманием вели свою деятельность в приграничных районах Беларуси. Однако в Гродненской области призывы к забастовкам остались незамеченными. Завод «Беллакт» – одно из 9 предприятий Волковысского района, которое оставило оппозиционеров не у дел.
«Беллакт» – единственный в Беларуси производитель сухого детского питания, один из крупнейших игроков рынка на территории СНГ. Удельный вес экспорта в общем объеме достигает 45 %. Продукция предприятия поставляется в более чем 20 стран мира.
Здесь тоже никому нет дела до легкомысленных бойкотов и остановки предприятия.
Татьяна Лис, диспетчер производства ОАО «Беллакт»:
Ежесуточно на завод приходит более 700 тонн молока, поэтому основные три цеха работают круглосуточно. Потребитель находится на первом месте. Нам некогда останавливаться. Мы кормим своих детей, мы кормим своих родителей, мы стараемся обеспечить всю Беларусь.
Людмила, мастер молочного цеха ОАО «Беллакт»:
Наш вклад, который мы внесли, мы не можем потерять. Нужна людям зарплата, что нам и дает наше предприятие. Мы работаем круглосуточно, мы не останавливались ни на какие забастовки.
Сотрудники «Беллакт» уверены, что подрыв экономики поставит крест на тех успехах, которых страна добилась за последние годы.
Людмила:
Хотелось бы сказать, что надо ценить то, что у нас есть, надо беречь то, что есть, и совершенствовать, стараться строить наше будущее всем вместе, а не смотреть на Запад.
Татьяна Лис:
Хочется, чтобы все были обеспечены, чтобы у всех была работа, поэтому я не за забастовки. И хочу, чтобы все у нас хорошо было в стране.
«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие
Новости Беларуси. Призывы к забастовкам, которые все еще звучат в отдельных Telegram-каналах, не влияют на работу промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все крупные предприятия страны работают в штатном режиме. В общем, попытки расшатать ситуацию оказались неудачными. Все потому, что абсолютное большинство сотрудников выступили против.
Мы же решили лично убедиться, что все идет по плану и отправились в индустриальное турне. И нашей первой остановкой стал город Волковыск.
«Волковысский мясокомбинат» – один их крупнейших мясокомбинатов в Беларуси. Работает с 1964 года. За последние 5 лет проведено несколько этапов модернизации.
В цеху нет ни единого намека на забастовку или даже сбои в работе завода. Сотрудники не видят весомых причин поддаваться на провокации оппозиции.
Николай Грушевич, сотрудник ОАО «Волковысский мясокомбинат»:
«Волковысский мясокомбинат» считается стабильным предприятием. Зарплаты хорошие, не низкие. Забастовок нет, все работают, работают ради семей.
Ольга Величко, мастер ОАО «Волковысский мясокомбинат»:
Каждый человек осознает, что, работая на работе, он получает заработную плату, благодаря которой мы можем дальше жить, содержать детей, учить детей своих.
После подобных комментариев еще больше убеждаешься: сотрудники крупных предприятий не целевая аудитория оппозиции и протестные лозунги на них не действуют. Благосостояние и стабильность страны – на первом месте.