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Пожар в гродненской школе: эвакуированы 93 человека

19.04.2017 - 13:03

Новости Беларуси. Среди наиболее вероятных причин пожара – короткое замыкание электропроводки.

Пожар в учебном классе в здании вспомогательной школы в Гродно произошел днем во вторник. О произошедшем на пульт МЧС сообщили очевидцы.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
В учебном заведении сработала пожарная сигнализация, и администрацией и персоналом школы была организована эвакуация учеников. 68 детей (все учащиеся школы) в этот момент находились на концерте в актовом зале. Когда к месту вызова прибыли спасатели, внутри было сильное задымление педагоги и дети находились на улице. При проведении разведки, звеньями подразделения МЧС обнаружили сильное задымление, горение мебели, оргтехники в классе математики и информатики.

Из здания школы эвакуированы 93 человека (68 детей, 25 человек преподавательского состава и персонала).

Напомним, несколько дней назад в Солигорске горела детская школа искусств. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на сцене и в зрительном зале было плотное задымление. Огонь успел уничтожить две сценические ткани, повреждены кулисы и немного пола (здесь подробнее).

В школе в Гродно произошел пожар

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